Cегодняшний аукцион ОФЗ привлечет повышенное внимание участников, в том числе нерезидентов
На старте торгов рубль находится вблизи отметки 73,6 в паре с долларом и 80 в паре с евро. Внешний фон умеренно оптимистичный, о чем свидетельствует динамика фондовых индексов в Азии и фьючерсов на индекс S&P500. В фокусе внимания российского рынка сегодня еженедельный аукцион по размещению ОФЗ. С учетом того, что следующий аукцион пройдет лишь 13 мая, сегодняшний аукцион (первый после явного сигнала от Банка России о готовности к дальнейшему снижению ставок) может привлечь повышенное внимание участников рынка, в том числе нерезидентов, что может оказать дополнительную поддержку рублю, приблизив его к отметке 73 в паре с долларом.
Цены на нефть остаются фактором риска для российской валюты по мере приближения к завтрашнему дню, на который приходится экспирация июньского фьючерса на нефть марки Brent. Ключевое событие сегодняшнего дня на глобальных площадках – итоги заседания ФРС США по ставке – вряд ли окажет значимое влияние на рубль. После целого ряда оперативно принятых мер в марте и начале апреля у ФРС нет явных поводов для дополнительных активных действий сейчас. Как следствие, заседание может оказаться нейтральным для рынков.
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