Caterpillar (CAT), корпорация, производящая строительную технику и оборудование, переживала тяжелые времена во время торговой войны США и Китая. Продажи компании сократились примерно на 8% в четвертом квартале и примерно на 2% в фискальном 2019 году. В отчете компании за первый квартал Caterpillar указывает, что строительные, добывающие и другие компании снижают расходы, особенно на покупку техники в условиях глобальной экономической неопределенности, вызванной пандемией коронавируса.

В первом квартале чистая прибыль компания снизилась с прошлогодних $1,881 млрд до $1,092 млрд, EPS опустилась до $1,98 с $3,25, при этом консенсус предполагал показатель $1,69 за акцию. Квартальная выручка Caterpillar упала на 21% — с $13,5 млрд до $10,6 млрд, тогда как рынок закладывал результат на уровне $11,1 млрд.

На результаты оказало влияние снижение расходов в энергетической и горнодобывающей промышленности, которые являются двумя ключевыми рынками сбыта для Caterpillar. В прошлом квартале на долю энергетики и транспорта пришлось около 45% продаж CAT. Впрочем, эти секторы быстро восстановятся, так как это необходимое условие функционирования предприятий и осуществления цепочек поставок.

Caterpillar еще 26 марта объявила, что «отказывается от своих прежних финансовых планов на 2020 год» на фоне беспрецедентной остановки мировой экономики. В настоящее время Caterpillar продолжает осуществлять большую часть своих поставок в США и планирует продолжать поставки в разных частях мира, насколько это позволяют местные власти в условиях карантина.

Однако из-за неопределенных экономических условий, приводящих к более слабому спросу, потенциальным ограничениям поставок в связи с мерами, предпринимаемыми правительствами разных стран, Caterpillar временно приостанавливает работы на отдельных объектах.

И все же хорошей новостью для Caterpillar стала установка ряда государств на то, что тяжелое горное и строительное оборудование необходима для поддержания инфраструктуры. В связи с этим происходит внедрение новых протоколов безопасности, позволяющих продолжить деятельность. По статистике самой компании, около 75% основных производственных мощностей, в которых задействована техника CAT, продолжают работать.

Caterpillar оптимизирует расходы за счет сокращения дискреционных (легко изменяемых по усмотрению менеджмента) расходов, приостановки повышения базовой заработной платы в 2020 году, отказу от части премиальных выплат.

Считаем, что у инвесторов нет повода для пессимизма и продаж акций: строительный сектор и связанная с ним Caterpillar не слишком пострадали от карантинных мер. Бумаги консолидируются в диапазоне $109-120 за акцию. Данный диапазон является равновесной ценой в краткосрочной перспективе.