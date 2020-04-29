Вторая по объему производства центральных процессоров в мире компания AMD представила сильные результаты по итогам первого квартала 2020 года. Выручка выросла на 40% г/г, что оказалось на 0,56% выше ожиданий рынка. Чистая прибыль увеличилась более чем в 10 раз, совпав с консенсусом аналитиков.

AMD распределяет выручку по двум операционным сегментам. Ключевой сегмент компании «ЦП для ПК и ноутбуков и видеокарты» вырос на 73% г/г. Результат был обеспечен усилением спроса на ноутбуки и ПК в период пандемии коронавируса, а также качественными и стоимостными характеристиками ЦП Ryzen и новых видеокарт Radeon. Повышение выручки от продаж ЦП обусловил рост продаж в штучном выражении и средней цены продажи, что отражает усиление позиций продукции AMD по сравнению с Intel.

Второй операционный сегмент компании «ЦП для дата-центров и ЦП для игровых консолей» зафиксировал снижение выручки на 21% на фоне слабых продаж ЦП для игровых консолей, что частично компенсировано повшением продаж ЦП для дата-центров. На усиление позиций AMD в подсегменте ЦП для дата-центров указывают планы Google, Microsoft и IBM увеличить использование серверных ЦП EPYC второго поколения для своей облачной инфраструктуры, а также двухзначный рост серверных ЦП по сравнению с четвертым кварталом 2019-го (продажи в 4-м квартале традиционно выше чем в 1-м). Продажи ПЦ для игровых консолей ожидаемо снижаются – новое поколение консолей поступит на рынок только в конце года.

По итогам первого квартала 2020 года компания существенно улучшила показатели маржинальности: валовая маржа выросла на 5% до 46%, операционная рентабельность удвоилась и достигла 13,2% благодаря опережающему росту выручки, а также увеличению доли продаж новых ЦП Ryzen и EPYC в общей структуре выручки. Менеджмент также представил сильный прогноз на текущий квартал и на год. По итогам года менеджмент ожидает рост выручки на уровне 25%, валовую маржу на уровне 45%, операционную — на уровне 16%.

Мы полагаем, что компания продолжит укреплять рыночные позиции на фоне предложения продукции на базе техпроцесса 7 и 7+нм в потребительском и серверном подсегментах, сохраняя отрыв от Intel минимум до конца года. Предполагаем, что во втором и третьем кварталах AMD может столкнуться с замедлением роста выручки на фоне ухудшения потребительских настроений населения. Наша целевая цена по акции компании – $57,55.



