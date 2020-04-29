Сургутнефтегаз в конце апреля представит результаты за 2019 г. по МСФО. Учитывая позднюю дату публикацию отчетности и тот факт, что компания уже обнародовала показатели за 2019 г. по РСБУ, которые являются базой для выплаты дивидендов по привилегированным акциям, результаты по МСФО едва ли принесут неожиданности для рынка.

Помимо этого, компания приблизительно в то же время опубликует отчетность за 1к20 по РСБУ. Как мы полагаем, чистая прибыль значительно вырастет благодаря ослаблению рубля к доллару на 26% к концу отчетного периода.

Согласно нашему прогнозу, дивидендная доходность по привилегированным акциям Сургутнефтегаза за весь 2020 г. составит 11,6%. Ожидаем снижение выручки за 2п19 на 8% п/п.

По нашим расчетам, выручка от реализации нефти за 2п19 уменьшится на 4%, что обусловлено в основном динамикой цен на Urals. Выручка от реализации нефтепродуктов может сократиться на 16% п/п ввиду падения цен на мазут, а также снижения производства на 2%. Это в значительной степени соответствует уже обнародованным показателям за 2п19 по РСБУ. Исходя из этих факторов, общая выручка, как мы полагаем, снизится на 8% п/п, до 11,4 млрд долл. Убыток по курсовым разницам в 0,9 млрд долл. окажет давление на чистую рентабельность.

Мы прогнозируем увеличение общих операционных расходов на 2% п/п. Расходы в сегменте разведки и добычи вырастут на 12% г/г ввиду сезонных факторов и повышения объема добычи нефти на 3% п/п. В сегменте переработки операционные расходы с учетом сезонности поднимутся на 21% п/п, несмотря на снижение объема переработки на 2%.

Мы предполагаем рост коммерческих, общих и административных расходов на 8% п/п. Вместе с тем расходы на уплату налогов, помимо налога на прибыль, уменьшатся на 4% в связи со снижением ставок НДПИ и экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Как следствие, EBITDA за 2п19 сократится на 27%, до 2,9 млрд долл. Ниже операционного уровня мы предполагаем увидеть в отчетности по МСФО убыток по курсовым разницам в 0,9 млрд долл. Напомним, убыток по этой статье в 1п19 составил 4,7 млрд долл. Прочие неоперационные статьи должны приблизительно соответствовать уровням первого полугодия. В итоге наш прогноз по чистой прибыли за 2п19 составляет 2,0 млрд долл. Дивидендная доходность по «префам» за 2019 г. равнялась 2,9%, а за 2020 г. может достичь 11,6%.

Поскольку Сургутнефтегаз публикует результаты за 2019 г. по МСФО весьма поздно, рынок едва ли отреагирует на это событие. Напомним, компания уже представила отчетность за 2019 г. по РСБУ, исходя из которой дивиденды на одну привилегированную акцию за весь год составят 0,97 руб. Мы по-прежнему ожидаем, что компания, как и в предыдущие годы, выплатит 0,65 руб. на одну обыкновенную акцию. Эти дивиденды подразумевают доходность 2,6% по «префам» и 1,9% по обыкновенным акциям. Совет директоров, вероятнее всего, объявит рекомендацию по дивидендам в мае. К тому же компания должна опубликовать результаты за 1к20 по РСБУ в конце апреля.