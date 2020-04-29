Многие страны начали обсуждать предстоящее смягчение карантинных мер, поэтому сейчас можно попытаться спрогнозировать сроки восстановления количества полетов. Между тем некоторые СМИ высказали предположение, что «нормализация» ситуации в секторе займет не один год.

 Мы обобщили прогнозы участников отрасли о том, когда может начаться ее восстановление и сколько времени оно может длиться.

 Компании сходятся во мнении, что количество полетов начнет увеличиваться летом 2020 г. и достигнет докризисного уровня приблизительно через год.

 Между тем, на наш взгляд, некоторые компании осторожничают, ожидая значительно более долгого восстановления, чем после недавних отраслевых кризисов, – например, после террористического акта 11 сентября в США. Не исключено, что одной из причин такого пессимизма может быть надежда на получение дополнительной господдержки.

 Исключая мнения крайних пессимистов, наши ожидания приблизительно соответствуют средним по отрасли. Как мы полагаем, восстановление начнется в июне и достигнет уровней 2019 г. в ноябре–декабре. В результате сокращение пассажиропотока в России по итогам 2020 г. составит 35%. Сокращение будет более значительным, если восстановление рынка продлится дольше.  Хотя ожидания участников отрасли в целом соответствуют нашим прогнозам, мы по-прежнему считаем, что акции Аэрофлота перекуплены в краткосрочной перспективе: они оценены на 20% дороже среднего уровня для сопоставимых компаний из ЕС. Данные за прошлые периоды показывают, что такие расхождения, как правило, неустойчивы.

 Чтобы сыграть на этом расхождении, мы предлагаем парную сделку: продажа акций Аэрофлота против покупки корзины бумаг европейских авиакомпаний Lufthansa, Ryanair, IAG на срок до одного месяца. Валютный риск может быть минимизирован за счет хеджирования.

 Однако в более долгосрочной перспективе мы считаем Аэрофлот инвестиционно привлекательным активом. Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается равной 85 руб. за одну акцию, что предполагает ожидаемую полную доходность 14%. По бумагам Аэрофлота подтверждаем рекомендацию Держать.