Статистика выручки ПАО «Магнит» в первом квартале соответствует нашему базовому прогнозу роста этого показателя в 2020 году до 1,5 трлн руб. несмотря на влияние кризиса. Мы также ожидаем, что – после возможного спада во апреле – июне до 3 млрд руб. (-14% (г/г) под влиянием карантина) – показатели квартальной чистой прибыли компании вернутся на уровни чистая прибыль компании вернутся на уровни около 10 млрд руб. ПАО «Магнит» с 2017 года увеличил внеоборотные и оборотные активы в два раза. На фоне быстрого роста активов в условиях слабеющего спроса его ROA упала до 1% по итогам 2019 года против 8-13% в период с 2005 по 2015 год. В отсутствие шоков, компания обладает потенциалом значительного роста выручки и чистой прибыли.

При этом, мы наблюдаем, что в период карантина среднесрочные финансовые показатели продуктового ритейла остались относительно стабильны. Выручка магазинов «у дома» по данным отраслевых источников по итогам 3-ей недели карантина выросла с 76,8% до 86,9% от докризисного.

Компания выглядит на российском рынке недоцененной – хотя и незначительно – по сравнительным показателям мультипликаторов PE, PS, P/BV. Риски связаны с повышением показателя чистого долга к EBITDA к высокому уровню 3,9х, однако при реализации указанного выше сценария ускорения роста выручки и повышения маржи, компания сможет сократить данный показатель до приемлемых 3,2х.

Исходя из сравнительного уровня дивидендной доходности дивидендных выплат, компания выглядит заметно переоцененной по сравнению с широким рынком. Акционеры «Магнита» на внеочередном собрании 24 декабря утвердили выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2019 г. из расчета 147,19 руб. на акцию, что, при сохранении стабильности выплат, эквивалентно годовой доходности в 7% к текущей цене обыкновенных акций компании.

Целевой уровень стоимости акции компании на 2020 год составляет 3 641,39 рублей.