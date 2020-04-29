Финансовые результаты ММК оказались немного ниже ожиданий рынка по выручке и превзошли по EBITDA. В отчетном периоде выручка компании снизилась на 1% к/к до $1 710 млн (консенсус-прогноз: $1 753 млн) в результате падения объема продаж металлопродукции на 5% к/к на фоне роста средней цены реализации на 2% к/к. EBITDA компании выросла на 32% к/к до $442 млн (консенсус-прогноз: $415 млн) за счет роста цен и программ оптимизации. Чистая прибыль увеличилась на 49% к/к до $131 млн (консенсус-прогноз отсутствует).

Чистый долг ММК на конец периода вышел в небольшой плюс и составил $30 млн, соотношение «Чистый долг/EBITDA» изменилось с —0,13 на 0,02. Свободный денежный поток сократился на 60% к/к до $110 млн из-за изменений чистого оборотного капитала.

Компания ожидает снижения деловой активности во 2 квартале из-за сложной эпидемиологической обстановки, что выразится в давлении на мировые цены на сталь и росте рисков падения объема продаж группы.

Совет директоров ММК отложил принятие решений по промежуточным дивидендам за 2020 г. до осени, на которую компания относит окончание кризисного периода. Мы считаем, что компания действует очень осторожно в текущий период снижения деловой активности, несмотря на минимальную долговую нагрузку.