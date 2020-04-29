Квартальные результаты Alphabet за первый квартал оказались немного хуже консенсус-ожиданий по прибыли и лучше по выручке. Что более важно, отчет продемонстрировал способность обновленного топ-менеджмента быстро адаптироваться к текущей ситуации и решительно действовать в интересах инвесторов, поэтому акции отреагировали на публикацию ростом. Выручка составила $41,16 млрд, увеличившись на 13,2% (лучше консенсуса $40,8 млрд), но чистая прибыль на акцию оказалась немного ниже ожиданий: $9,87 на акцию против $10,65 соответственно. Скорректированная операционная маржинальность снизилась с 23% до 19%.

Сундар Пичаи, который занял пост CEO Alphabet в прошлом году, а также CFO Рут Порат, которая перешла в Google из Morgan Stanley в 2015-м, показали более высокую склонность к действиям в интересах акционеров, чем ожидалось. Они решили сократить множество расходов и инвестиций, запланированных на 2020 год, но сохранили программу обратного выкупа акций, отметив, что в следующем квартале выкуп акций будет происходить примерно тем же темпом, как в четвертом квартале 2019-го (тогда было выкуплено акций на сумму $6 млрд). Большие положительные изменения коснулись капитальных вложений: консенсус аналитиков предполагал CAPEX в текущем году на уровне $26,7 млрд, однако Рут Порат объявила, что капвложения будут меньше уровня прошлого года ($23,5 млрд) в основном из-за сокращения строительства офисов. Менеджмент также дал понять, что сократит прием на работу сотрудников. Перечисленные меры были бы маловероятными, если бы во главе компании оставались ее основатели Сергей Брин и Ларри Пейдж. Отметим, что происходящие перемены в корпоративном управлении Alphabet повышают инвестиционную привлекательность ее акций.

Рекламная выручка компании в марте упала на 10%, во втором квартале ее снижение будет более значительным, однако спад будет временным. В то же время сильные результаты по рекламным доходам сервиса YouTube дают повод для оптимизма: они выросли на 33% г/г, $4,04 млрд. Компания не раскрывает детали статистики, но у нас нет сомнений в том, что в условиях самоизоляции количество подписок на премиум-аккаунт YouTube значительно увеличилось.

Представители Alphabet воздержались от прогнозов на 2020 год, однако мы считаем примечательным уверенность Сундара Пичаи в том, что последствия пандемии окажут значительное положительное и долгосрочное влияние на использование облачных сервисов. Облачные решения Alphabet в рамках сегмента Google Cloud пользуются устойчиво растущим спросом, выручка сегмента поднялась до $2,8 млрд (+52% г/г). Конкуренция с облачным бизнесом Amazon (AWS) и решениями Microsoft будет ужесточаться, однако мы видим большой потенциал роста у Google Cloud.

Считаем, что Google имеет возможность усилить рыночные позиции ряда своих продуктов благодаря сложившимся обстоятельствам, в то время как рекламная выручка циклична и восстановится в будущем. Целевая цена по акциям — $1435.



