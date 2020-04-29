Оптимизм, царивший на рынке весь понедельник и всю первую половину вторника все же стал уходить. Но ничего удивительного в этом и нет. Настолько шатко текущее положение, связанное с распространением коронавирусной эпидемии, что стоит, пожалуй, удивляться не столько тому, что оптимизм постепенно испаряется, а тому, что он вообще достаточно долго продержался.

Вчерашние торги стартовали вроде бы успешно и все индексы с открытия с гэпом улетели вверх более чем на 1%. Однако на большее быков не хватило и далее рынок достаточно плавно и не спеша побрел вниз под горку и где-то через 1,5 часа после открытия уткнулся в нулевую отметку. А далее фактически все оставшееся время шла борьба, где закрывать день — выше или ниже нуля? И решающим фактором в этой борьбе стал вдруг внезапно появившийся скепсис инвесторов по поводу перспектив дальнейшего развития крупнейших компаний — триллионеров, чья отчетность должна выходить в предстоящие дни. Все они подверглись атаке (может и не столь ярко выраженной, но все же весьма ощутимой) со стороны продавцов и это, естественно, нашло свое отражение в общей картине дня. Больше всех пострадал как это ни странно Alphabet (GOOGL, —3,01%), чья отчетность ожидалась сразу после окончания основной торговой сессии. И это собственно очень ярко характеризует текущие настроения инвесторов. Они боятся даже того, чего не следует бояться — ведь все аналитики в один голос пели о том, что Google покажет хорошую отчетность и собственно так оно и вышло. +8% на постмаркете после появления отчетности говорят сами за себя.

И так во всем. Волна неуверенности прокатилась по рынку и можно только радоваться, что она не переросла во что-то большее.

Оптимизма на рынке явно поубавилось. Это было видно в ходе вчерашних торгов, это наблюдается и сегодня. Хотя окончательно радость от открытия экономик и смягчения ограничений на передвижение во многих странах мира еще не сошла на нет. И поэтому можно ожидать осторожные покупки и сегодня. Тем более что определенную поддержку рынку оказала вышедшая вчера сильная отчетность от лидеров технологического сектора — компаний Alphabet (GOOGL) и Advanced Micro Devices (AMD). И принципе даже Starbucks (SBUX) продемонстрировал очень даже неплохие результаты по итогам своей деятельности в 1-м квартале несмотря на то, что от него ничего хорошего не ждали.

Поэтому сегодня все с нетерпением будут ждать продолжения «действа», а именно отчетности от таких технологических монстров как Microsoft (MSFT) и Facebook (FB). А если к этой отчетности еще и добавить данные от Tesla (TSLA), то это вообще будет пир для душ аналитиков. Будем надеяться, что ни одна из этих компаний не разочарует многочисленные толпы инвесторов, а также их фанатов и поклонников.

Но сегодня будет еще одно важное событие мимо которого точно нельзя пройти. В 21-00 мск будет опубликовано решение о ставке по итогам планового заседания FOMC ФРС США. С очень большой вероятностью ставка останется неизменной и гораздо больший интерес вызывает последующая вслед за этим событием пресс-конференция Председателя ФРС Джерома Пауэлла. И чтобы он не сказал, в любом случае стоит ожидать по крайней мере всплеска волатильности в это время.

Так что день у нас сегодня весьма и весьма напряженный. Но к счастью пока на рынке сохраняются умеренно позитивные настроения и есть шансы, что они таковыми и останутся в ходе основной торговой сессии. Так что продолжаем запиливать текущие уровни и окапываться, защищая текущие позиции. Некоторое затишье на рынке сейчас точно никому не помешает.