Инвесторы продолжают наблюдать за плавным смягчением ограничительных мер, экономическими последствиями пандемии и корпоративными результатами. Позитивные настроения поддержал сильный отчет Alphabet. В то же время снижение Fitch кредитного рейтинга Италии до BBB- напоминает инвесторам о сохраняющихся рисках для экономики. Законодатели США могут подготовить очередной пакет помощи для поддержки бюджетов муниципалитетов.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис опускается ниже 0,6%. Нефть марки Brent растет выше $21 за баррель. Золото дешевеет, но остается выше $1700 за унцию. Аппетит к риску сегодня умеренный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов вновь предпримет попытку подняться к 2900 пунктам.

Из макроэкономических релизов в фокусе внимания данные по динамике ВВП за первый квартал и итоги заседания ФРС. Консенсус предполагает снижение экономики США больше чем на 4% в первом квартале. Мартовский спад перевесит результаты января-февраля. В то же время ожидается, что наибольший ущерб пандемия нанесет во втором квартале.

Сегодня же ФРС огласит решение по процентной ставке. После уже объявленных комплексных мер монетарной поддержки новых стимулирующих шагов пока не предвидится.

До открытия рынка результаты за первый квартал представят Mastercard, Boeing и CME Group. Мы ожидаем снижения объема платежей Mastercard из-за карантинных мер, введенных по всему миру. Тем не менее с учетом низкой долговой нагрузки и устойчивой рентабельности акции компании выглядят интересными для инвестицией. Boeing ждет падения выручки и EPS из-за наложившихся на кризис внутренних проблем корпорации, связанных с лайнерами 737 MAX. Инвесторов интересуют оценки менеджментом перспектив производства.

CME покажет положительные финансовые результаты из-за наблюдаемых в последнее время повышенных объемов торгов, в том числе фьючерсами.

После закрытия будет опубликована отчетность Microsoft и Facebook. Microsoft ждет роста выручки и EPS, в том числе благодаря спросу на облачные продукты в условиях самоизоляции. Инвесторы ждут комментариев о перспективах бизнеса. Facebook также рассчитывает на улучшение показателей, несмотря на спад активности рекламодателей.

Техническая картина по S&P500 по-прежнему выглядит неплохо. Индекс широкого рынка поднялся выше 50-дневной скользящей средней, что увеличивает шансы на продолжение ралли. Индикатор RSI остался выше нейтрального уровня 50, а это вкупе с положительными значениями MACD подтверждает силу момента. Индекс широкого рынка остается выше 50%-го уровня ретрейсмента по Фибоначчи текущей коррекции в 2780, что может сигнализировать о сохранении покупательской активности. Следующим уровнем сопротивления выглядит отметка 2920 пунктов, которую вчера S&P500 преодолеть не удалось.