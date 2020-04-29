Коронавирус вынуждает Ford Motor Co (F) тратить средства с угрожающей скоростью, однако менеджмент утверждает, что денег хватит, чтобы заработать в течение года, даже если американские заводы не будут перезапущены. Убытки автогиганта, которые еще в середине апреля прогнозировались на уровне $0,6 млрд, достигли по итогам квартала $2 млрд, EPS составила —$0,5/акцию. Выручка компании с января по март упала на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $34,3 млрд. Оптовые продажи также сократились на 21%.

Скорректированный убыток на акцию составил $0,23 по сравнению с прибылью (без учета разовых факторов) в $0,44 на акцию годом ранее. Это хуже прогноза самой компании и консенсус-прогноза.

Резко ухудшившиеся финансовые результаты в концерне объясняют влиянием коронавируса. Расходы с начала года (с учетом 24 дней апреля) достигли $7,7 млрд. Ускорение произошло из-за того, что в этот период почти все заводы компании закрыты. Как мы знаем, жесткое трудовое законодательство США не позволяет значительно сокращать фонд оплаты труда в период вынужденного простоя на производстве.

Большинство автозаводов, в том числе у Ford, простаивают с конца марта. Китайские заводы компании начинают открываться, европейские (в Германии, Румынии, Испании) возобновят работу в первых числах мая. Предприятие по производству двигателей в Валенсии будет перезапущено 18 мая. Но Ford и ее конкуренты из Детройта (Fiat Chrysler и GM) все еще обсуждают дату возвращения к работе в обычном режиме в США с профсоюзом United Auto Workers. Профсоюз говорит, что открытие в начале мая все еще слишком рискованно для рабочих.

Финансовый директор Ford Тим Стоун заявил, что в начале мая объем поступления денежных средств значительно замедлится, поскольку Ford завершит осуществление платежей поставщикам запчастей на сумму $13 млрд. По заверениям руководства, в ближайшей перспективе расходы на эти цели значительно сократятся.

Финансовый счет остается сбалансированным, хотя и приходится прибегать к заимствованиям. Ford завершил год с денежными эквивалентами на балансе в $22,3 млрд, а в марте был привлечен заем на $15,4 млрд по двум кредитным линиям. В апреле было продано облигаций на $8 млрд, а 24 апреля на балансе было $34,6 млрд в виде денежных средств и их эквивалентов. Несмотря на кажущуюся значительность этой суммы, компания почти не снижает текущие расходы и сможет демонстрировать положительный денежный поток после перезапуска заводов в Европе и США.

Мы считаем реалистичным прогноз самой компании на второй квартал, согласно которому скорректированный убыток до вычета процентов и налогов (EBIT) во втором квартале превысит $5 млрд. Несмотря на скорый перезапуск заводов, процесс вывода производственных площадок на прежние мощности произойдет не сразу.

В то же время с технической точки зрения происходит консолидация котировок вблизи $5 за акцию. Более широкий диапазон $4-6 вряд ли будет обновлен в краткосрочной перспективе. При этом фундаментальные показатели компания позволяют говорить о недооцененности. В этой связи выгодной представляется покупка вблизи многолетней линии поддержки $4 за акцию.