Магнит представил операционные и неаудированные финансовые результаты за 1К 2020 г., которые превзошли наши прогнозы и ожидания рынка. Темпы роста продаж и рентабельность опередили консенсус.

LFL-продажи за период на фоне ажиотажного спроса выросли на 7,8% г/г при росте среднего чека на 3,8% и трафика на 4%. Данные показатели сопоставимых продаж стали лучшими за последние несколько лет, а трафик вышел в положительную зону впервые с 2016 г. Динамика сопоставимых продаж была положительной во всех сегментах присутствия Магнита, включая супермаркеты. Торговая площадь за период выросла всего на 8,3% г/г против роста на 12,1% г/г в предыдущем квартале т. к. ритейлер в рамках своей программы открыл всего 321 магазина gross и 135 net против 949 gross в 1К 2019 г. В основном сегменте магазинов «У дома» торговая площадь выросла только на 6,7% г/г. Магнит сообщает, что 3 супермаркета расположенные в торговых центрах были временно закрыты. Также была временно прекращена деятельность 15 магазинов косметики в связи со спецификой карантинных мер в ряде регионов, но это не оказывает существенного воздействия на показатели компании.

Рост выручки заметно опередил рост торговых площадей благодаря увеличению плотности продаж. Розничная выручка увеличилась на 17,6% г/г, а оптовая на 59% г/г. Менеджмент в пресс-релизе отмечает, что рост розничной выручки в январе и феврале на 12% и 19,5% г/г соответственно связан не столько с дополнительным спросом при распространении вируса, сколько с общим улучшением спроса в магазинах Магнит.

В связи с изменением курса Магнит записал убытки в размере 1,8 млрд руб., что негативно повлияло на чистую прибыль. Всего за период было обновлено 292 магазина против 700 в 1К 2019 г. Обновление затронуло 71% магазинов «У дома» и 53% магазинов косметики. На фоне снижения числа открытий/обновлений капитальные затраты упали на 25% г/г. Более низкий CAPEX, вероятно, позволит снизить долговую нагрузку в текущем году.

Магнит отмечает, что пересмотрит прежние планы и ограничит открытия/обновления магазинов на фоне неопределенности, связанной с распространением вируса. Ритейлер продолжит производить открытия/обновления, когда ситуация стабилизируется и текущие ограничения будут сняты.

Мы отмечаем положительную динамику в показателях компании, хотя пока сложно отделить улучшение на фоне повышенного спроса и реальную стабилизацию бизнеса Магнита. Важны будут ожидания менеджмента относительно будущей динамики и комментарии относительно показателей в апреле.