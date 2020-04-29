Помню, как одним из первых сигналов серьезности ситуации с вирусом в России стало закрытие московской синагоги. Тогда, кто-то из моих знакомых сказал, что теперь точно «пора сливать воду». Так вот сегодня пришел другой сигнал. Как мне сообщили, на Брайтоне заработали рестораны не только на вынос.

Знаков будущего восстановления приходит очень много: в Китае растет электропотребление, а в Европе отмечен рост спроса на нефть, в США за неделю запасы бензина упали на 1.1 млн барр., во Франции в апреле индекс потребительской уверенности оказался намного лучше ожиданий и т.д. Отчеты американских компаний говорят о том, что пока ничего чудовищного не случилось, она даже лучше ожиданий экспертов.

Мировые рынки акций продолжают расти и это главный опережающий любую эпидемию индикатор.

Меня волнует только одно – неужели за нашими бумагами, как всегда, придут потом, получается где-то к середине мая? Все меняется в нашем мире, но этот подход фонд-менеджеров к российским активам стабилен, как вращение Земли вокруг Солнца.



