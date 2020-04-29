Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за первый квартал текущего года упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,7% на фоне негативных экономических последствий из-за коронавируса — до 157,1 миллиарда рублей, свидетельствует консенсус-прогноз агентства "Прайм", составленный на основе опроса аналитиков.

Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2020 года в четверг, 30 апреля.

По прогнозу аналитиков, расходы на резервы, включая чистые расходы от создания резерва и переоценку кредитов по справедливой стоимости, за январь-март выросли в 3,2 раза в годовом выражении, до 145,3 миллиарда рублей.

Согласно консенсус-прогнозу, составленному Сбербанком, его прибыль за квартал снизилась до 149 миллиардов рублей, а отчисления в резервы выросли до 146 миллиардов рублей.

ПОЧЕМУ УПАЛА ПРИБЫЛЬ

Причиной серьезного падения прибыли являются возросшие отчисления в резервы на фоне ухудшения макроэкономической ситуации в связи с эпидемией коронавируса, считают аналитики.

"Мы полагаем, что банк уже в первом квартале испытает давление на прибыль, так как оценка качества активов должна была, так или иначе, ухудшиться в апреле, и это уже повлияет на резервы, созданные в первом квартале, несмотря на то что банк еще вряд ли в ощутимых масштабах столкнется с фактическим ухудшением кредитного качества", — считает старший аналитик банка "Уралсиб" Наталья Березина.

При этом кредитование в первом квартале было активным, уверена она. По ее прогнозу, корпоративный кредитный портфель банка за квартал в номинальном выражении вырос на 7%, а розничные кредиты — примерно на 3%.

"Главным источником давления на чистую прибыль, как мы считаем, стало увеличение резервов, связанное с переходом на стандарт МСФО-9, в условиях ухудшения макроэкономической ситуации в связи с эпидемией коронавируса", — отметили аналитики "ВТБ Капитала".

По их оценке, показатель стоимости риска по итогам первых трех месяцев текущего года составил 300 базисных пунктов, существенно превысив ожидаемый результат за весь 2020 год.

Прогнозы аналитиков по чистой прибыли Сбербанка за первый квартал текущего года представлены ниже (в миллиардах рублей):

"Атон" – 131

BCS Global Markets – 147

РИА Рейтинг – 151

"Уралсиб" – 152,4

"ВТБ Капитал" – 158

Газпромбанк – 160,5

Sova Capital – 200

Ожидания аналитиков по расходам банка на резервы, включая переоценку кредитов по справедливой стоимости, за первый квартал 2019 года выглядят следующим образом (в миллиардах рублей):

Sova Capital – 109

Газпромбанк – 116,2

РИА Рейтинг – 149

"Уралсиб" – 150,9

BCS Global Markets – 156,9

"ВТБ Капитал" – 165

"Атон" – 170

Чистая прибыль Сбербанка в первом квартале 2019 года выросла на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 226,6 миллиарда рублей. Отчисления Сбербанка на резервы, включая чистые расходы от создания резерва и переоценку кредитов по справедливой стоимости, в январе-марте прошлого года составили 45,5 миллиарда рублей, сократившись в годовом выражении на 7,3%.