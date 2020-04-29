Глобальные рынки сегодня ведут себя парадоксально, ускоряя рост после новости о том, что ВВП США в первом квартале упал сильнее ожиданий (на 4,8% против прогнозируемых 4%). Сообщение из Германии о том, что там отмечен рост заболеваемости коронавирусом после смягчения карантина, тоже не должно было вдохновить инвесторов, но индексы растут все сильнее, прибавляя до 2,5%. Единственным объяснением этому служит то, что рынок закладывает больше стимулов со стороны ФРС, которая в эти минуты проводит свое очередное заседание по ставке. Работает логика: чем хуже данные, тем больше денежных вливаний потребуется. РТС на этом фоне сегодня в плюсе более чем на 2,5%, продолжая пробиваться выше 1140 пунктов.

Сильную поддержку российскому рынку продолжает оказывать нефть. Вероятно, тоже в предвкушении заявлений от представителей ФРС. WTI в значительной мере оправилась от технического шока и сегодня растет на 25%, приближаясь к 16 долларам за баррель. Европейская марка Brent в плюсе более чем на 7%, торгуясь около отметки 24,5 доллара. В отдельные минуты баррель вплотную подходил к планке 24,7, но затем отступал ниже. При такой динамике не исключено, что спекулятивно нефть сегодня возьмет диапазон 25-27 долларов и останется там как минимум до четверга.

РТС, по нашей оценке, закроется близко к текущим уровням. Все решения со стороны ФРС, какими бы они ни были, будут озвучены в 21:00 по Москве, уже после закрытия рынка. По опыту прежних заседаний регулятора можно предположить, что рынок не будет разочарован, и одними словесными интервенциями дело не обойдется. В этом случае в четверг РТС легко пройдет в диапазон 1150-1170 пунктов, не исключен подъем к 1200 пунктам. Индекс Мосбиржи сегодня к вечеру прибавляет 1,5- 2% и уверенно держится в коридоре 2650-2670. Ближайшая ключевая цель – 2700 пунктов. К ней рынок устремится уже в четверг.

В лидерах роста сегодня Татнефть. Обыкновенные акции прибавляют 4,6%, привилегированные – 4,4%. Движение связано с новостью о том, что компания все-таки примет участие в сделке ОПЕК+ и сократит добычу на 20%. Позитивная сторона вопроса в том, что закрыты будут только те мощности (порядка 40% скважин), которые можно будет легко перезапустить после окончания срока действия соглашения. Бумага сейчас торгуется на уровнях начала марта, куда она поднимается уже в четвертый раз за эти два месяца. Мы оцениваем отскок как спекулятивный и ожидаем краткосрочной просадки Татнефти на 7% от текущих значений.

Из падающих бумаг сегодня к вечеру явно выделяется Мосбиржа (-1,8%). Это ожидаемая коррекция после внушительного ралли последних недель. Мы закладываем среднесрочное падение бумаги до 106 рублей за штуку, что на 13,5% ниже ее текущей цены.

В валютной секции сохраняется позитивная для рубля картина. Он укрепляется в обеих ключевых парах, торгуясь около 73,5 по доллару и 79,9 по евро. В свете заседания ФРС и общего ажиотажа по этому поводу мы не исключаем, что закрытие рынка произойдет сильно ниже текущих отметок. Доллар может провалиться ближе к ночи до 72,7 рубля за единицу, евро вслед за ним – ниже 79 рублей.