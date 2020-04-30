Индекс Московской Биржи продолжает следовать в рамках повышательного канала. Вчера он «прибавил в весе» 1,95%, а лидерами роста стали акции Татнефти об и прив.. Акции Московской биржи были среди неудачников —3,07%. А с другой стороны, за месяц котировки этой компании, которые инвесторы относят к защитным, выросли на 36% — пора и честь знать. Цены на нефть стали расти, «аппетит к риску» повысился – настало время удалиться в тень (на время).

На дневных графиках индикаторы RSI и MFI сигнализируют о «перекупленности», но при этом, судя по Конверту Боллинджера, акция находится в «бычьей» зоне. Идеальным вариантом коррекции было бы снижение котировок до двадцатидневной скользящей средней, которая находится на уровне 109,5. Или снижение до ранее пробитого повышательного тренда, который проходит в районе 104. Тогда можно будет смело покупать эту акцию. Но поскольку «бычий» настрой в ней очень силен в такое развитее событий верится с трудом. Скорее всего, коррекция ограничится отметкой 116 (январский максимум). Мартовский повышательный тренд проходит сейчас на уровне 115, поэтому примем за зону поддержки диапазон 115-116.

«Аппетит к риску» вырос после того, как стало известно о том, что третий этап испытаний препарата для лечения коронавирусной инфекции Remdesivir прошел успешно. Энтони Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, назвал результаты «хорошими новостями». Валовой внутренний продукт США в первом квартале сократился больше чем ожидали эксперты (на 4,8% в годовом исчислении), но это не так плохо для фондового рынка. Финансовые власти США теперь продлят широкий спектр мер стимулирования на длительное время. Федеральная резервная система заявила, что в обозримом будущем сохранит процентные ставки на уровне, близком к нулю, «пока не будет уверена, что экономика успешно восстанавливается после «недавних событий». Кривая пандемии коронавируса «выпрямляется», но при этом власти заявляют о том, что в обозримом будущем политика монетарного смягчения продолжится. Фондовый рынок США не «подпитывается» хорошими экономическими показателями и хорошими корпоративными доходами, а «подпитывается» огромными денежными средствами бюджета. Через три месяца компании сообщат провальные результаты за 2 квартал, а власти одновременно сообщат о новых мерах стимулирования и в результате индекс S&P-500 улетит на Луну!

Как мы с вами и думали, как только стали выходить хорошие новости по коронавирусу, цены на золото вошли в режим коррекции и потянули вниз котировки акций золотодобытчиков. Акции Полиметалл Интернэшнл плс снизились на 4,35%. С конца 2018 года котировки этой акции находятся на повышательном тренде, а с марта этого года перешли на более агрессивный повышательный тренд. Сильная техническая поддержка находится на уровне 1280, слабая на уровне 1390. По поводу цен на золото я настроен оптимистично и в этом году жду 1850 или даже 2000 долларов, но раньше, чем котировки опустятся на 1390, я бы эту акцию не покупал. Мы наблюдаем первую неделю коррекции, а до этого котировки росли пять недель подряд! Рост пять недель подряд это «не семечки» — это серьезный рост и коррекция должна быть серьезной. А цены на золото будут оставаться высокими благодаря тому, что как минимум до выхода отчетности за второй квартал компаний США, будут сохраняться масштабные стимулирующие меры. Аналитики Bank of America считают, что в следующем году средняя цена на золото составит 2063 долларов за унцию.

Индекс MSCI Russia Capped закрылся более оптимистично, чем индекс РТС, нефтяные цены растут, поэтому ждем оптимистичного открытия рынка.