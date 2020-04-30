Поступательное восстановление российского рынка акций продолжается. Накануне внешний фон вновь располагал к росту: уверенный подъем наблюдался на западных площадках, стремительный отскок прошел на рынке нефти. Все это позволило индексу МосБиржи прибавить еще 2% и приблизиться к локальным максимумам после мартовского обвала. Рост продолжался в основном в голубых фишках, а второй эшелон отставал в динамике.

Если не брать в расчет нефтегазовые бумаги, то среди лидеров роста можно выделить акции Яндекса (+4,2%). После опубликованного во вторник квартального отчета котировки IT-компании выглядят уверенно. Бумаги Яндекса одни из немногих в индексе МосБиржи, которые торгуются выше уровня закрытия прошлого года. Опережающая динамика не является исключительно внутренней историей Яндекса. Например, в США крупные высокотехнологичные компании также торгуются лучше рынка. То есть это общий тренд. На горизонте до конца года допускаем, что акции Яндекса могут вновь сходить к историческим максимумам на 3150 руб.

Лучше остальных в среду выглядели акции ОГК-2 (+3,5%) на неплохом финансовом отчете РСБУ по итогам I квартала. В фокусе ожидания по дивидендам за прошлый год. Ранее сообщалось, что дочки Газпрома (ОГК-2 — дочка Газпром энергохолдинга) могут заплатить по итогам 2019 г. 50% прибыли по МСФО. Такой сценарий предполагает дивдоходность на уровне 8,6% по текущим котировкам.

Возобновился подъем в акциях Норникеля (+2,7%). Текущая оценка компании, рассчитанная на основе исторической связи котировок со стоимостью корзины ключевых для ГМК металлов, сейчас указывает на достижение относительно справедливых ценовых уровней. Однако эта модель не учитывает смягчение денежно-кредитной политики со стороны Банка России. Падение ключевой ставки — сильный драйвер для акций Норникеля, которые традиционно являются стабильной дивидендной фишкой.

В среду вновь отставали от рынка акции золотодобывающих компаний: Полиметалл (-4,35%), Полюс (+0,16%). В условиях стабилизации цен на золото спрос на эти бумаги существенно сократился. Мешает акциям и фактор крепкого рубля. К тому же оценка компаний по мультипликаторам не выглядит дешевой. По золоту пока сохраняется смешанный взгляд. С одной стороны, техническая картина еще допускает движение в сторону $1800. Но с другой, спрос на защитные активы постепенно снизился, а при сценарии поэтапного выхода мира из карантина эта тенденция может сохранится.

Полноценная коррекция началась в акциях МосБиржи (-3%), которые в предыдущие недели показывали опережающую динамику. Достигнув диапазона сопротивления 125–130 руб. импульс роста завершился, началась фиксация прибыли. Ближайшая область поддержки расположена около 116–118 руб. В случае более глубокого снижения акции компании вновь могут стать интересными для покупок.

Фьючерс на нефть Brent с экспирацией в конце мая в среду вырос на 6,5% до $24,2. Сегодня восходящее движение с утра продолжается. Контракты с окончанием обращения в конце года сейчас находятся около $33,8, что вряд ли можно назвать комфортным уровнем как для акций российских нефтяников, так и для сегодняшнего курса USD/RUB.

Рынок живет ожиданиям, что по мере снижения ограничительных мер в мире спрос на нефть будет активно восстанавливаться. При этом сделка ОПЕК+ и добровольное сокращение добычи другими странами приведут к балансировке рынка и постепенному снижению мировых запасов. Именно такой расклад уже сейчас почти полностью заложен в котировки российских нефтяников, уверенно отскочивших в последние дни.

Если пересчитать стоимость барреля нефти в рублях по текущим котировкам и стоимости дальних фьючерсов Brent на конец года, то получится 2400–2500. При этом напомню, что 2020 год начинался с уровня 4000 руб. за бочку. Так что при прочих равных потенциал в бумагах российских нефтяных компаний выглядит ограниченным. Для продолжения ралли необходим более существенный подъем нефтяных цен или же ослабление рубля.

В качестве ближайшего ориентира и технического уровня сопротивления по индексу МосБиржи выделяется район 2700–2710 п. Здесь проходит предыдущий локальный максимум, установленный в рамках первого отскока. По мере приближения к этим рубежам импульс роста может приостановиться.

Обращаю внимание на интересный факт. Стоимость июльского фьючерса Brent во время предыдущего экстремума по индексу МосБиржи 9 апреля находилась около $34,2. Сейчас котировки на $9,3 ниже, а курс USD/RUB — на 1,5%. То есть формально российский рынок и, в частности, нефтяные фишки, сегодня оценены дороже, чем тогда.

Тем временем продолжается устойчивый рост на рынке США. Вчера индекс S&P 500 прибавил 2,6%. Отыграно более 60% от распродажной волны февраля–марта. Вчерашнее решение ФРС о сохранении диапазона ключевой ставки на уровне 0,00–0,25% полностью совпало с ожиданиями. Риторика Джерома Пауэлла была весьма мягкой, что в текущей ситуации не вызывает удивления.

Беспрецедентные стимулирующие меры со стороны мировых ЦБ позволяют развитым рынкам акций рисовать мало кем ожидаемый V–образный вариант восстановления. А вот что касается экономики, то здесь при благоприятном сценарии с постепенной победой над COVID-19 в качестве потенциального расклада может реализоваться формация в виде значка Nike. Судя по котировкам индексов развитых стран, рынки ставят именно на этот вариант, что несет в себе риски. Любые отклонения от такого сценария могут вызывать резкие импульсы снижения. Например, реализация риска еще одной волны распространения вируса и повторное закрытие части стран.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,1%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце мая в плюсе на 6,8%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти выше уровня закрытия среды.