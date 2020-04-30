Американские биржевые площадки в среду закрылись в плюсе. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 2,66%, закрывшись на отметке 2939,51 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 2,21%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 3,57%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США практически не изменилась и составила 0,61%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на два базисных пункта, до −0,50%.

Поводом для оптимизма стал позитивный отчет Google и реинкарнация истории вокруг экспериментального противовирусного препарата ремдесивир. Cогласно сообщению Gilead Sciences, ремдесивир способствовал ослаблению симптомов у пациентов, получавших лекарство на ранней стадии заболевания по сравнению с теми, кто получал лечение позже. Однако истинной причиной стремительного подъема биржевых индикаторов, являются беспрецедентные объемы денежной ликвидности, которую ведущие мировые центробанки предоставили финансовым рынкам. Сегодня в центре внимания будут итоги заседания ЕЦБ. Ожидается, что регулятор расширит программу покупки активов до 1,25 триллиона евро. Кроме того, до конца этой недели инвесторы будут оценивать отчеты Amazon, Microsoft и Apple.

Котировки Brent в среду выросли на 8,5% и закрылись на $22,72. Рынок позитивно отреагировал на опубликованные данные от Минэнерго США, которые оказались лучше прогнозов экспертов. Сегодня состоится экспирация фьючерсных контрактов на нефть марки Brent, где игроки уже закладывают в свои модели цену июльского контракта. Согласно прогнозу агенства Moody's, средняя цена Brent в этом году составит $35 за баррель и $45 — в следующем.

В среду индекс Мосбиржи вырос на 1,95%, закрывшись на отметке 2663,14 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2637 и 2600 пунктов, сопротивления — 2700—2715 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС — 111600 и 110000 пунктов, сопротивления — 114700 и 116400 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 73,01, прибавив 1,52% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 73 и 72,65, сопротивления — 74 и 74,60.