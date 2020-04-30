В среду обстановка на рынке акций оставалась оптимистичной. Сообщение Gilead Sciences об успешном испытании лекарства, ускоряющего выздоровление пациентов с COVID-19, затмили падение ВВП США на 4.8% год-к-году в первом квартале (консенсус-прогноз предполагал снижение на 4.0%), а замедление роста запасов сырой нефти в США и неожиданное сокращение запасов бензина дали повод для оживления на нефтяном рынке. В итоге Татнефть (TATN) подорожала на 5.4%, Роснефть (ROSN) – на 3.9%, Лукойл (LKOH) – на 3.3%, Газпром (GAZP) – на 2.8%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ТГК-2 (TGKB) подорожали на 31.6%, ТГК-14 (TGKN) – на 6.9%, корпорации Квадра (TGKD) – на 3.9%, ОАК (UNAC) – на 3.9%, ОГК-2 (OGKB) – на 3.5%.

Фондовые индексы США повысились на 2.2% — 3.6%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС благодаря улучшению внешнего фона. Фьючерсы на нефть Brent торгуются выше $24 за баррель, трейдеры обсуждают признаки повышения спроса на бензин в США, а отчетность крупных представителей высокотехнологичного сектора дала основания для роста по индексу Nasdaq на торгах в среду. Сегодня участники рынка ожидают данных по ВВП еврозоны (12:00 мск), по инфляции в США (индекс PCE, 15:30 мск), а также решений ЕЦБ в сфере денежной политики (14:45 мск).

На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение коррекции вниз по паре доллар-рубль на фоне некоторого восстановления «спроса на риск» на рынках в целом.