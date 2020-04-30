Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился позитивный внешний фон.

Так, продолжается восстановление на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться выше 26 долларов за баррель, прибавляя порядка 7%. При этом валюты развивающихся стран консолидируются у уровней закрытия среды, что не даст дополнительных поводов для направленного движения в рублей. В результате, в начале дня мы ожидаем умеренного укрепления российской валюты, что приведет к попыткам пары доллар/рубль уйти ниже ближайшей поддержки, расположенной на уровне 73 рубля. Однако, в преддверии длинных выходных активность игроков в российской валюте может быть пониженной — они могут предпочесть не увеличивать риски по портфелю. Более того, в ходе сессии часть инвесторов будет фиксировать прибыль по длинным позициям в рубле, что окажет на него давление и может привести к компенсации утреннего роста и выходу американской валюты на положительную территорию.

Напомним, что днем ранее рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар упал на 1,5%, отступив в район 73 рублей, евро снизился на 1%, закончив день ниже 73,4 рубля.