Вчера российский рынок акций прибавил почти 2%, реагируя на выросшие более чем на 2% американские индексы и подорожавшую нефть. В лидерах роста опять было много акций «нефтянки», что выглядит довольно странно, учитывая низкие уровни нефтяных цен, которые не компенсируются падением рубля.

Но так или иначе, вчера нефть подрастала, а сегодня с утра и вовсе взлетела на 8% и стоит дороже 26 долларов за баррель. Сложно объяснить, чем вызван этот рост, ведь переизбыток предложения никуда не делся, а большинство нефтехранилищ по-прежнему заполнены под крышку. Быть может, какие-то свои игры ведут крупные нефтяные спекулянты накануне экспирации.

Прогнозировать дальнейшее движение нефти в течение дня не будем – сегодня день чудес и может реализоваться любой сценарий, в том числе и уход котировок под занавес торгов в район 15 долларов за баррель.

Никаких иллюзий насчет быстрого восстановления нефтяных котировок и даже ухода их выше 30 долларов за баррель в ближайшие недели мы не питаем. Взлет котировок в последние два дня пока расцениваем как спекулятивную игру.

Но пока на открытии торгов подорожавшая нефть поддержит российский рынок акций и рубль, который в паре с долларом на малоликвидном пока рынке форекс утром ушел под отметку 73. Пара доллар-рубль находится близко к району сильной поддержки. Не исключено, что Банк России сегодня снизит объем интервенций как из-за роста нефти выше 25 долларов за баррель, так и с целью недопущения снижения рублевых доходов бюджета из-за укрепления курса рубля.

Не следует забывать и про нерабочую пятницу у нас. Вечером может возрасти желание части трейдеров сократить рублевые позиции и захеджироваться валютой, опасаясь появления каких-то негативных новостей в ближайшие 3 дня.

А вот на рынке акций такого желания может и не быть, если внешний фон будет улучшаться. Хотя очень сложно рекомендовать переносить позиции по «нефтянке», учитывая непредсказуемость нефти. Если так думаем не только мы, то во второй половине дня Индекс Мосбиржи окажется под давлением из-за сокращения позиций и фиксации прибыли по бумагам нефтегазового сектора.

Но многое будет зависеть от вектора торгов на американском рынке. Сейчас фондовые индексы США отыграли примерно 60% обвала, и теперь находятся в точке дальнейшего выбора: либо по рынку пройдет коррекция, либо он продолжит практически V-образное восстановление. Однако рисков сильного снижения американских бумаг мы не видим – слишком большой объем ликвидности закачан в финансовую систему.