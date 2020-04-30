Вчера рост продолжился. Лидерами роста среди ликвидных бумаг стали акции Татнефти (+6,78%). Лидерами снижения стали бумаги Polymetal (-4,35%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74.

Сбербанк (+1,56%) отчитается за 1 квартал. Консенсус-прогноз квартальной выручки резко понижен до 165 млрд руб., а годовой – до 630 млрд. На наш взгляд, пока рано рисовать негативную картину, хотя то, что банк по итогам года получит прибыль (и заплатит дивиденд) это уже хорошая новость: в предыдущий кризис 2008-2009 г. в истории банка был убыточный период. Инвесторы сохраняют относительное спокойствие. Банки пока не испытывают серьезных проблем из-за коронавируса. Отток депозитов в размере 700 млрд руб. не критичен, ключевая ставка снижена, а крупные заемщики рассчитывают на помощь государства. Все понимают, что экономика начнет восстановление, как только будут сняты ограничения по передвижению людей, и, если это произойдет вскоре, то кризис, несмотря на его глубину, будет коротким. Удастся избежать волны банкротств, закрытий предприятий. Сбербанк, возможно, укрепит позиции на рынке кредитования, ипотеки, розничной торговли. Сейчас банк торгуется с мультипикатором Р/В ниже 1, это создает долгосрочный потенциал роста более 10% годовых без учета дивиденда.

Рынок вышел на плато. Основные индексы вернулись на уровень начала апреля. Дальнейшая динамика во многом будет зависеть от внешнего фона и корпоративной отчетности.

Ожидаем боковую динамику. Рынок будет отыгрывать внешний фон. На локальном рыке в фокусе результаты Сбербанка. Ориентиры: диапазон 73,00-75,00 в паре USD/RUB, 2550-2650 по индексу Мосбиржи.