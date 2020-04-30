ММК: подтверждаем рекомендацию "покупать"
ММК показал неоднозначные результаты за 1к20: EBITDA и свободный денежный поток оказались выше ожиданий, однако совет директоров решил отложить выплату дивидендов за 1к20 до осени в зависимости от восстановления экономической активности в России после вызванного пандемией кризиса. Исходя из текущей конъюнктуры рынка, мы корректируем прогнозы в отношении компании на 2020 г., но оставляем оценки на 2021 г. и последующие годы без изменений. Хотя вероятное ухудшение финансовых показателей в краткосрочной перспективе может оказать давление на котировки акций, ММК сохраняет привлекательность благодаря ожидаемой дивидендной доходности в 11% за весь 2020 г. и недорогой оценке на уровне 4,1x по коэффициенту EV/EBITDA на 2020 г. Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается равной 12 долл., что подразумевает ожидаемую полную доходность 76%. По бумагам ММК подтверждаем рекомендацию Покупать.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200430/831367994.html