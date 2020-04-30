ММК показал неоднозначные результаты за 1к20: EBITDA и свободный денежный поток оказались выше ожиданий, однако совет директоров решил отложить выплату дивидендов за 1к20 до осени в зависимости от восстановления экономической активности в России после вызванного пандемией кризиса. Исходя из текущей конъюнктуры рынка, мы корректируем прогнозы в отношении компании на 2020 г., но оставляем оценки на 2021 г. и последующие годы без изменений. Хотя вероятное ухудшение финансовых показателей в краткосрочной перспективе может оказать давление на котировки акций, ММК сохраняет привлекательность благодаря ожидаемой дивидендной доходности в 11% за весь 2020 г. и недорогой оценке на уровне 4,1x по коэффициенту EV/EBITDA на 2020 г. Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается равной 12 долл., что подразумевает ожидаемую полную доходность 76%. По бумагам ММК подтверждаем рекомендацию Покупать.