Восстановление спроса на риск поддержит рост котировок российских евробондов
Еврооблигации развивающихся стран в среду демонстрировали рост котировок, отыгрывая ожидания постепенного снятия ограничений в экономике из-за коронавируса. Заседание ФРС не преподнесло сюрпризов. Регулятор сохранил ставку на уровне 0,25% и дал сигнал о намерении сохранить ставку на около нулевом уровне пока не начнется улучшение ситуации в экономике. Доходность Russia`29 вчера снизилась на 2 б.п. — до 3,01% годовых. 10-летние евробонды Мексики и Бразилии снижались в доходности на 12 б.п. и 20 б.п. соответственно. Сегодня и на следующей неделе восстановление спроса на риск может поддержать рост котировок российских евробондов. Ожидаем смещения доходности Russia`29 в диапазоне 2,90 – 3,05% годовых.
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