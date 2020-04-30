В марте Федрезерву США дважды пришлось внепланово снижать процентную ставку — до 1-1,25% с 1,5–1,75% в начале марта и до нынешних 0-0,25% в середине месяца. Цикл смягчения денежно-кредитной политики закончился доведением ставки до рекордных минимумом. Перед регулятором возник вопрос, стоит ли вслед за ЕЦБ и Банком Японии опустить ставку до отрицательных значений.

Текущую политику ФРС можно назвать сверхмягкой. В рамках антикризисного пакета регулятор купил казначейских и ипотечных ценных бумаг на сумму около $2 трлн. Также центробанк объявил о многочисленных механизмах для смягчения условий во многих сегментах кредитного рынка, включая ипотечные кредиты, корпоративный долг, коммерческие бумаги и муниципальные облигации. В течение шести недель после начала обвала на фондовых рынках ФРС предоставила больше стимулов экономике, чем за весь кризисный 2008 год. В число стимулирующих мер включены покупка активов, расширенные кредитные возможности и линии обмена с иностранными центральными банками.

Между тем турбулентность на рынках продолжается, а перспективы экономики Штатов остаются туманными. Это характеризуется и ситуацией на рынке труда: 26 млн американцев обратились за пособием по безработице, ВВП за первый квартал упал на 4,8%, что оказалось хуже прогноза.

По новым правилам глава ФРС теперь дает пресс-конференцию после каждого заседания, а не четыре раза в год. Однако июньское заседание FOMC будет более важным, поскольку по его итогам будут опубликованы официальные прогнозы, включая dot plot — традиционную точечную диаграмму, обозначающую будущие контуры политики ФРС. Эта же инфографика для участников рынка служит источником намеков на разногласия в Федеральном комитете по открытым рынкам. Джером Пауэлл на данный момент исключил введение отрицательных ставок. На сегодня интересно получить подтверждение приверженности этому плану или уточнения по этому поводу. Мнения внутри комитета могут быть разными, вполне вероятно, что кто-то из его участников выскажется за экстраординарные меры.

Джером Пауэлл комментирует политику ФРС, но предсказуемо не раскрывает, как долго она будет держать процентные ставки на низком уровне, подчеркивая неопределенность.