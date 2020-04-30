Рубль попытается закрепиться на достигнутых относительно комфортных уровнях
На старте торгов рубль находится вблизи отметки 72,8 в паре с долларом и 79,2 в паре с евро. Накануне укрепление в основных валютных парах составило около 1%. Для укрепления было сразу три повода: оптимизм на глобальных площадках после обещаний дополнительных мер поддержки от ФРС при необходимости, выход цен на нефть марки Brent к отметке 26 долл./бар., успешно проведённые аукционы по размещению ОФЗ, в которых, вероятно, приняли участие и нерезиденты.
В оставшуюся часть недели рубль будет пытаться закрепиться на достигнутых относительно комфортных уровнях. Предстоящее сегодня заседание ЕЦБ вряд ли преподнесёт существенные сюрпризы и вряд ли существенно скажется на российском валютном рынке. Вторая половина мая будет весьма важным рубежом для рубля, поскольку многие страны начнут постепенно выходить из карантинов. Если это будет сопровождаться новыми резкими всплесками заболеваемости, аппетит к риску на рынках может ухудшиться.
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