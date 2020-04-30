Запрет на импорт должен поддержать внутренние оптовые цены на бензин
Как сообщила газета Коммерсант, президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию энергетического сектора. На совещании обсуждались в основном адресные меры поддержки нефтегазовой отрасли, такие как предоставление государственных гарантий по кредитам на рефинансирование задолженности и мораторий на изменение налоговой системы в 2020–2021 гг. Ниже представлен более подробный список предложенных компаниями мер.
Субсидирование процентных ставок по кредитам, предназначенным для покрытия кассовых разрывов у компаний газовой отрасли.
Введение для бюджетных организаций, в том числе для Минобороны, авансирования платежей за газ и электроэнергию.
Упрощение таможенных процедур для импортируемого оборудования.
Освобождение нефтяных компаний от необходимости приводить в соответствие фактический уровень добычи с уровнем, установленным проектной документацией, в связи с участием в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи.
Запрет на импорт топлива в РФ на полгода.
Снижение квот на обязательную продажу топлива на бирже.
Потенциальный сдвиг сроков модернизации НПЗ в рамках соглашений с Минэнерго о получении обратного акциза. Установленный на текущий момент срок истекает в 2025 г. На совещании также были затронуты вопросы о мерах поддержки нефтесервисных компаний, заказы для которых могут сократиться на 30–40%. В частности, участники встречи обсудили снижение страховых платежей начиная с 2к20 и до конца 2021 г. и субсидирование процентных ставок.
Мы полагаем, что запрет на импорт должен поддержать внутренние оптовые цены на бензин, которые остаются довольно стабильными (в рублевом выражении), генерируя премию к ценам на внутреннем рынке на уровне 203 долл./т. Стоит отметить, что последнее более чем нивелируется демпферными платежами, которые в текущей макроэкономической обстановке достигают 253 долл./т. Также стоит отметить, что предложенные меры не содержат никаких возможных поправок в демпферный механизм.
В целом мы считаем такие встречи очень важными, хотя полагаем, что указанные меры не окажут заметного влияния на динамику финансовых показателей российских нефтегазовых компаний в этом году.
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