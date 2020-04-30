У Банка России сохранится возможность снизить ключевую ставку в июне
На неделе с 21 по 27 апреля прирост индекса потребительских цен составил 0.1% н/н – наименьший темп за 6 последних недель. Кроме того, похожие темы наблюдались в 2016-2018 гг. на сопоставимой неделе, что говорит о первых признаках возвращения инфляции к нормальной сезонности. В годовом выражении инфляция ускорилась до 3.2% г/г с 3.1% г/г з-за эффекта низкой базы прошлого года.
Замедление темпов роста цен вызвано снижением ажиотажного спроса на продукты питания, при этом эффект переноса девальвации курса рубля в цены непродовольственных товаров пока остается сдержанным из-за низкой активности покупателей в режиме самоизоляции.
Очередная волна повышения цен возможна после открытия магазинов, однако даже в таком сценарии инфляционные риски не выглядят устрашающими. Мы полагаем, у Банка России сохранится возможность снизить ключевую ставку в июне (SGe: —50 бп) на фоне перспектив медленного восстановления спроса во 2п’20.
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