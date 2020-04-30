Финансовые результаты Facebook за первый квартал оказались немного сильнее, чем ожидали участники рынка. Социальные сервисы Facebook пользовались повышенным спросом на фоне глобальной самоизоляции. Определяющим позитив фактором стали слова менеджмента о том, что рекламная выручка в первые три недели апреля оставалась стабильной, тогда как многие ожидали услышать более тревожные прогнозы. Снятие неопределенности в текущей ситуации равняется позитиву.

Выручка соцсети за первый квартал составила $17,74 млрд (+17,6% г/г) при прогнозе около $17,33 млрд. Чистая прибыль на акцию оказалась равна $1,71, что на 3 цента ниже консенсуса, но почти вдвое выше результата прошлого года. Средняя выручка на одного пользователя увеличилась во всех регионах присутствия. Среднее ежедневное количество активных пользователей сервисов Facebook (включая Instagram и WhatsApp) составило 2,36 млрд, увеличившись на 0,1 млрд. Такого сильного прироста не наблюдалось как минимум последние пять кварталов.

Другими словами, аудитория сервисов значительно увеличилась из-за карантинных мер, принятых по всему миру. Как и в случае с подписками на стриминг-сервис Netflix, часть аудитории станет менее активной после снятия карантина, однако сервисы Facebook бесплатны для пользователей, поэтому их отток будет незначительным. Рост базы продолжится в среднем темпе после снятия карантина. Facebook запускает собственный сервис видеочатов для конкуренции с Zoom и Microsoft Teams. Успех этой функции вполне вероятен, однако сам факт его наличия не окажет влияния на выручку в краткосрочной перспективе.

Во втором квартале стоимость рекламы значительно снизится для удержания рекламодателей, и это приведет к временному сокращению выручки. Менеджмент воздержался от прогнозов по выручке, но объявил, что расходы в текущем году будут урезаны примерно на $3-4 млрд. По заявлению руководства Facebook, марте его рекламные доходы начали падать, однако в начале апреля ситуация нормализовалась, динамика этого показателя стала околонулевой. Это позволяет рассчитывать на нейтральную динамику выручки по итогам второго квартала, в котором ожидается максимальный спад финансовых результатов. Это позитивный момент, так как баланс рисков был смещен в сторону сокращения выручки. Более того, некоторые сегменты рекламы сохранили устойчивые позиции. Н

а наш взгляд, онлайн-реклама в популярных социальных сервисах, таких как Facebook и Snap, будет пользоваться значительно более стабильным спросом в ближайшие кварталы, чем реклама на ТВ и других площадках, по причине более высокой эффективности. Механизмы таргетинга позволяют рекламодателям с максимальной выгодой использовать урезанные бюджеты.

Считаем, что сервисы Facebook отлично переживут эту рецессию, рост пользователей сохранится благодаря потребности в общении, рекламная выручка начнет восстанавливаться в четвертом квартале. Наша целевая цена по акции FB – $258.