Сервисы Facebook отлично переживут эту рецессию, рост пользователей сохранится
Финансовые результаты Facebook за первый квартал оказались немного сильнее, чем ожидали участники рынка. Социальные сервисы Facebook пользовались повышенным спросом на фоне глобальной самоизоляции. Определяющим позитив фактором стали слова менеджмента о том, что рекламная выручка в первые три недели апреля оставалась стабильной, тогда как многие ожидали услышать более тревожные прогнозы. Снятие неопределенности в текущей ситуации равняется позитиву.
Выручка соцсети за первый квартал составила $17,74 млрд (+17,6% г/г) при прогнозе около $17,33 млрд. Чистая прибыль на акцию оказалась равна $1,71, что на 3 цента ниже консенсуса, но почти вдвое выше результата прошлого года. Средняя выручка на одного пользователя увеличилась во всех регионах присутствия. Среднее ежедневное количество активных пользователей сервисов Facebook (включая Instagram и WhatsApp) составило 2,36 млрд, увеличившись на 0,1 млрд. Такого сильного прироста не наблюдалось как минимум последние пять кварталов.
Другими словами, аудитория сервисов значительно увеличилась из-за карантинных мер, принятых по всему миру. Как и в случае с подписками на стриминг-сервис Netflix, часть аудитории станет менее активной после снятия карантина, однако сервисы Facebook бесплатны для пользователей, поэтому их отток будет незначительным. Рост базы продолжится в среднем темпе после снятия карантина. Facebook запускает собственный сервис видеочатов для конкуренции с Zoom и Microsoft Teams. Успех этой функции вполне вероятен, однако сам факт его наличия не окажет влияния на выручку в краткосрочной перспективе.
Во втором квартале стоимость рекламы значительно снизится для удержания рекламодателей, и это приведет к временному сокращению выручки. Менеджмент воздержался от прогнозов по выручке, но объявил, что расходы в текущем году будут урезаны примерно на $3-4 млрд. По заявлению руководства Facebook, марте его рекламные доходы начали падать, однако в начале апреля ситуация нормализовалась, динамика этого показателя стала околонулевой. Это позволяет рассчитывать на нейтральную динамику выручки по итогам второго квартала, в котором ожидается максимальный спад финансовых результатов. Это позитивный момент, так как баланс рисков был смещен в сторону сокращения выручки. Более того, некоторые сегменты рекламы сохранили устойчивые позиции. Н
а наш взгляд, онлайн-реклама в популярных социальных сервисах, таких как Facebook и Snap, будет пользоваться значительно более стабильным спросом в ближайшие кварталы, чем реклама на ТВ и других площадках, по причине более высокой эффективности. Механизмы таргетинга позволяют рекламодателям с максимальной выгодой использовать урезанные бюджеты.
Считаем, что сервисы Facebook отлично переживут эту рецессию, рост пользователей сохранится благодаря потребности в общении, рекламная выручка начнет восстанавливаться в четвертом квартале. Наша целевая цена по акции FB – $258.
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