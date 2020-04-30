Министерство финансов вчера заняло более 134 млрд руб., что является рекордом с мая прошлого года. В среду

торговая сессия в сегменте рублевого госдолга началась крайне неактивно, было лишь несколько заявок на покупку в длинных бумагах. Рынок находился в ожидании аукционов Минфина, которые прошли очень успешно для ведомства.

■ Спрос на ОФЗ 26232 с погашением в октябре 2027 г. составил почти 65,7 млрд руб. и был удовлетворен на

93%, выпуск был доразмещен на 61,3 млрд руб. Структура исполненных заявок была очень

диверсифицированной – их было 182 штуки, самая крупная на 3 млн бумаг, преобладали небольшие заявки.

Доходность по цене отсечения составила 5,94%, что предполагает премию порядка 6 б.п. ко вторичному рынку

перед началом аукциона. Минфин предложил довольно заметную премию ко вторичному рынку, чего не делал

давно. Доходность по средневзвешенной цене сформировалась в размере 5,91% годовых.

Результаты второго аукциона по короткому выпуску были следующие.

■ Спрос на ОФЗ 25084 с погашением в октябре 2023 г. превысил 123,7 млрд руб. В данном случае бумаг

доразмещено на 72,77 млрд руб., то есть примерно 59% от объема спроса. Было удовлетворено всего

33 заявки, из которых шесть очень крупных: одна почти на 12,4 млн бумаг, одна почти на 7 млн и еще четыре в

диапазоне 5–6 млн. Таким образом, на шесть вышеуказанных заявок пришлось больше половины

размещенного объема. Вероятно, в этом аукционе участвовало несколько якорных инвесторов, и, возможно, по

этой причине Минфин не предложил премию. Доходность по цене отсечения была установлена в размере

5,53% годовых, что примерно соответствовало вторичному рынку, а по средневзвешенной цене она сложилась

на уровне 5,54% годовых.

Совокупно Минфин на двух аукционах занял более 134 млрд руб., что является рекордом с мая прошлого года и

превзошло наши ожидания. Для такого результата, правда, ему пришлось дать премию ко вторичному рынку по одному из выпусков, и такой сигнал можно оценить неоднозначно: ведомство будет предоставлять премии, чтобы занять как можно больше и, соответственно, увеличить и без того большую программу займов. Вместе с тем за апрель Минфин выполнил более половины квартального плана (600 млрд руб.), доразместив ОФЗ почти на 340 млрд руб. Успех обусловлен как отложенным спросом из-за мартовской паузы, так и, безусловно, возобновлением цикла снижения ставки ЦБ. Мы полагаем, что у Минфина высоки шансы выполнить квартальный план, к тому же в мае предстоит крупное погашение ОФЗ почти на 230 млрд руб. Несмотря на такие хорошие результаты вчерашних аукционов, активность на вторичном рынке не выросла и доходности ОФЗ даже немного повысились к вечеру (на 1–3 б.п.), хотя рубль укреплялся, следуя за другими валютами ЕМ и нефтью.