Квартальные финансовые результаты маркетплейса eBay оказались лучше ожиданий. Сильная отчетность обусловлена спросом на онлайн-покупки в условиях карантина. Цели менеджмента на первый квартал были успешно достигнуты несмотря на снижение части рекламной выручки, начавшееся в середине марта. В фокусе внимания инвесторов в течение следующих кварталов будут стратегические изменения, которые может инициировать новый глава компании Джейми Янноне, заступивший на эту должность 27 апреля. Ранее Янноне возглавлял направление цифровых продаж в Walmart.

Выручка eBay составила $2374 млн, с учетом прерванных операций сократившись на 2%, превысив консенсус на уровне $2316 млн. Чистая прибыль на акцию выросла на 12%, до $0,64 при общерыночном прогнозе $0,55. По словам менеджмента, с начала года и до середины марта показатели маркетплейса превосходили ожидания, тогда как в середине марта случились важные перемены. С одной стороны, выросли операционные показатели основного бизнес-сегмента и комиссионные доходы маркетплейса стали повышаться быстрее, чем в среднем. Это было обусловлено усилением спроса на онлайн-покупки. Благодаря пандемии компания смогла привлечь новых продавцов на маркетплейс, рост их количества не изменился по отношению к предыдущему кварталу, но ускорился на 2% в сравнении с прошлогодним темпом. Ожидаем дальнейшего ускорения показателя в следующем квартале. С другой стороны, на результаты компании во втором квартале может повлиять снижение доходов в рекламном сегменте Classifieds, на который приходится около 10% выручки. Общий объем реализации составил $21,26 млрд. При этом доля продаж на международном рынке продолжила прибавила 3% г/г, тогда как рынок США показал снижение на 4%. Результаты свидетельствуют о растущей конкуренции с маркетплейсом Amazon на локальном рынке. В этой связи новому CEO будет разумно сделать ставку на продолжение экспансии на международных рынках.

Менеджмент компании стал одним из немногих, кто решил сохранить подробный прогноз результатов на текущий квартал и на весь год, что должно стать поводом для оптимизма для инвесторов. Выручка за 2020 год прогнозируется в диапазоне $9,56-9,76 млрд, это в пределах текущих ожиданий рынка. Тем не менее риски остаются. Чистая прибыль на акцию, по прогнозу, вырастет на 12-15%, с учетом влияния текущей программы обратного выкупа акций. Кроме того, менеджмент объявил о дивиденде $0,16 на акцию (в июне). Учитывая денежный приток в объеме $4,1 млрд от продажи бизнеса StubHub, поддержавший котировки, в настоящее время eBay не испытывает проблем с финансовыми ресурсами, что обеспечивает компании определенную гибкость в развитии бизнеса. Наша целевая цена по акции eBay – $45.