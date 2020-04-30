Рост индекса потребительских цен в апреле в еврозоне, согласно данным Евростата, составил всего 0,4% (г/г). Год назад данное значение выросло на 0,7%. Это гораздо ниже двухпроцентного таргета ЕЦБ, но выше пессимистичного консенсус-прогноза в 0,1%.

Текущее значение оказалось минимальным с сентября 2016 года. Снижение темпа роста цен связано с тем, что новая вспышка коронавируса существенно снижает спрос на некоторые товары и услуги, компенсируя рост цен, связанный с дефицитом товаров первой необходимости и некоторых продуктов питания. Последнее вызвано перебоями в цепочках поставок. Индекс потребительских цен в апреле почти не вырос на фоне падения цен на бензин, проживание в отелях, одежду и авиабилеты.

На сбор данных в прошлом месяце повлияло «временное закрытие некоторых типов учреждений», что привело к увеличению количества товарных позиций, считающихся временно недоступными для сбора статистики.

Рестораны, бары и другие общественные заведения были закрыты. Ритейлеры одежды и некоторые производители также приостановили деятельность. Объемы перевозок резко сократились, оставив миллионы безработных, что уже продемонстрировала статистика рынка труда. Дефицит на отдельные виды товаров и нарушение цепочек поставок сказались на том, что цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли на 3,6% по сравнению с апрелем прошлого года. Услуги же подорожали на 1,2%.

Важнейшим фактором низкого значения ИПЦ в еврозоне становятся цены на моторное топливо. Из-за фактически сохраняющегося дисбаланса на рынке энергоносителей, даже после заключения соглашения о сокращении добычи основными странами-экспортерами, цены на них в апреле упали на 4,8% относительно марта и на 9,6% г/г.

Без учета энергозависимых, пищевых и энергетических компонентов индекс потребительских цен (базовое значение ИПЦ) в апреле вырос на 0,9%, что почти соответствует темпу роста в прошлом апреле (1% г/г). Это ещё раз подчеркивает зависимость ИПЦ от энергетической составляющей.

Мы считаем, что с одной стороны столь низкие показатели ИПЦ означают для ЕЦБ свободу использования монетарных стимулов, т.к. беспрецедентные финансовые вливания в экономику не приводят к росту инфляции. С другой, вышедшая статистика подтверждает риск дефляции и ещё большего снижения экономической активности. В любом случае данные значения являются временными, они выбиваются из многолетней статистики подсчета этих показателей и, вероятно, будут компенсированы ростом ИПЦ свыше 2% (г/г) после начала восстановления экономики.