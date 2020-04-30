ФРС сделает все, чтобы экономика прошла сложный период
Итак, прошли заседания ФРС США и Европейского ЦБ. Позиция глобальных регуляторов сейчас предельно проста: максимально возможное стимулирование экономики по всем возможным направлениям. В ФРС, судя по итоговому заявлению и выступлению Д.Пауэлла, боятся даже сделать намек на какие-то возможные ужесточения монетарной политики. Перед заседанием FOMC активно обсуждался вопрос о возможном незначительном повышении ставки по операциям обратного репо, всего на 5 б.п. Банкам нужен сигнал, что ФРС не допустит отрицательных ставок. Однако этого не случилось, ставка осталась отрицательной. Никаких табу нет, ФРС сделает все, чтобы финансовая система и экономика прошла этот сложный период – такова основная идея нынешнего американского ЦБ. В ЕЦБ ситуация аналогичная, только со свойственными для монетарной политики этого банка канделябрами: большое количество специальных программ для банков, различные ставки. Сегодня они запустили еще одну «пандемическую программу по рефинансированию банков» PELTROS и снизили на 50 б.п. ставки по программе TLTRO. Думаю, что в ближайшие три месяца центробанки будут находиться в парадигме коронавирусного шока, никаких резких движений по изменению сверхмягкой ДКП они делать не будут. Поэтому у инвесторов выход только один – акции, акции и еще раз акции, можно сырье.
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