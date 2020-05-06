Американские биржевые площадки во вторник закрылись в зеленой зоне. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,9%, закрывшись на отметке 2868,44 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,56%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,13%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на два базисных пункта, до 0,65%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на два базисных пункта, до −0,58%.

Позитивные настроения на Уолл-стрит были обусловлены оптимизмом игроков насчет постепенного снятия карантинных мер в США, а также ряде стран Европы. По заявлению губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, уже в грядущую пятницу смогут распахнуть свои двери книжные, цветочные и спортивные магазины. В Италии приступили к работе экспортноориентированные компании, в Германии открываются магазины и возобновляются спортивные мероприятия. Однако рост заокеанских бенчмарков был приостановлен комментариями вице-председателя Федеральной Резервной Системы Ричардом Кларидой о большем, чем предполагалось ранее, ущербе для американской экономики. Чиновник отметил, что для устранения последствий COVID-19 потребуется больше государственной поддержки.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 14,15% и закрылись на отметке $31,98. Поводом для мажорных настроений служит вступившее в силу соглашение по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+, а также постепенный перезапуск ряда мировых экономик. Кроме того, поддержку ценам на нефть оказывают ожидания более сильного падения производства и агрессивное закрытие коротких позиций. Основная поддержка во фьючерсном контракте Brent расположена на уровне $28 — судя по всему, худшее на рынке нефти уже позади.

Во вторник индекс Мосбиржи вырос на 1,1%, закрывшись на отметке 2653,51 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2600 и 2655 пунктов, сопротивления — 2700—2715 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 109700 и 106000 пунктов, сопротивления — 114700 и 116400 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 73,75 прибавив 1,25% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 73 и 72,65, сопротивления — 74 и 74,60.