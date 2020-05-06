Во вторник российский рынок акций компенсировал потери понедельника и вернулся в район 2650 п. по индексу МосБиржи. Торговая активность оставалась относительно высокой, если учитывать официальный праздничный день в стране. В акциях индекса МосБиржи наторговали на 50 млрд руб.

Позитивная динамика нашего рынка диктовалась положительным внешним фоном. Устойчивый подъем наблюдался на европейских площадках, которые в среднем прибавили около 2%. Также в плюсе весь день торговались фьючерсы на американские индексы.

Финансовые рынки не обращают внимание на слабую макростатистику, предпочитая фокусироваться на ситуации с коронавирусом и рассчитывая на ее скорое улучшение.

Ключевую поддержку российскому рынку продолжает оказывать фактор восстановления цен на нефть. Фьючерсы Brent с экспирацией в конце мая поднялись к $31, подскочив на 13,8%. Контракты с завершением обращения в ноябре–декабре текущего года вернулись выше $35.

Рынок нефти живет ожиданиями постепенного восстановления спроса по мере снятия ограничительных мер по всему миру. К этому добавляется эффект от сделки ОПЕК+, начавшейся с 1 мая, а также общего глобального снижения производства в других нефтедобывающих странах.

Тем не менее после стремительного отскока Brent сейчас высока вероятность временного торможения импульса роста уже в самое ближайшее время.

По индексу МосБиржи в последние дни устоялся широкий боковой коридор. В ближайшей перспективе консолидация в его рамках может быть продолжена. Наверху ближайшим районом сопротивления выступает область 2700–2710 п. Здесь проходят два предыдущих локальных максимума, установленные в апреле. Техническое препятствие является весьма очевидным и отделяет от импульса в сторону следующей цели большого отскока на уровне 2800 п. Но на этой неделе подобный сценарий пока не является базовым.

Что касается ключевых уровней поддержки, то до них еще достаточно далеко, они расположены на 2470–2500 п. Краткосрочные ожидания по российскому рынку преимущественно нейтральные. По мере торможения восходящей тенденции на рынке нефти индекс МосБиржи может также остановить движение наверх из-за локальной фиксации в тяжеловесных акциях нефтяных компаний.

В последние дни не наблюдается выраженной опережающей динамики голубых фишек над менее ликвидными бумагами второго эшелона. Это обычная ситуация для фазы боковика. В целом же наш рынок выглядит чуть лучше коллег по развивающимся рынкам, что во многом было обусловлено наличием у российских индексов поддержки со стороны нефтяного фактора.

Пара USD/RUB во вторник снизилась на 1,4%, реагируя на рост Brent. Курс опустился к 73,75. На мой взгляд, потенциал для укрепления рубля выглядит ограниченным. Ближайшая сильная область поддержки по USD/RUB расположена около 72,6–73. В среднесрочной перспективе сразу несколько факторов могут играть против рубля: восстановление спроса на импорт по мере снятия ограничительных мер, а также возможное снижение объемов продажи валюты со стороны ЦБ РФ.

Сегодня президент Владимир Путин проведет совещание, посвященное реализации мер по борьбе с коронавирусом. Кроме того, будет затронут вопрос поэтапного снятия ограничений.

Учитывая последнюю статистику по числу новых заболевших в РФ, уверенности в ослаблении ограничений после майских праздников нет. Вероятно, ситуация будет решаться индивидуально на уровне отдельных регионов. Завершение выходных дней может затронуть те субъекты, где эпидемиологическая ситуация это позволяет. Если же будет принято решение на расширение всероссийских ограничений, например до конца мая, то главным образом это могло бы негативно сказаться на акциях банковского сектора.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник немного снизились. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,45%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце мая торгуются около $31.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти чуть ниже уровня закрытия вторника.