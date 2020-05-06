Вчера российский рынок акций вырос на 1,1% благодаря позитивному внешнему фону, прежде всего отскочившей в район 31 доллара за баррель нефти. На этом фоне в числе лидеров было много бумаг нефтегазового сектора, а пальму первенства взяла «Роснефть» (+3,5%), которую поддерживает программа обратного выкупа.

Сегодня в ходе азиатской сессии американские фьючерсы торговались в минусе, но к нашему открытию вышли в положительную зону. Нефть остается около отметки 31. На таком фоне откроемся мы, скорее всего, небольшим ростом, а дальнейшая динамика будет зависеть от западных индикаторов.

Особой надежды на продолжение роста нефти нет, и рынок акций вскоре лишится этой поддержки. Пока удорожание нефти мы рассматриваем как спекулятивное движение, отражающее не реальное положение дел, а надежды на восстановление мировой экономики и увеличение потребления энергоресурсов в ближайшее время.

Хуже рынка в последние дни выглядит «Норникель». Пора бы ему начать догонять рынок в целом. Сегодня для этого есть повод в виде скромного роста цен на его основную продукцию.

По-прежнему позитивно смотрим на акции золотодобытчиков – «Полюс» и «Полиметалл», несмотря на то, что по мультипликаторам они выглядят дорого. Однако возобновление роста цен на золото и девальвация рубля – дело лишь времени, и эти факторы будут поддерживать акции данных эмитентов.

Рубль в паре с долларом закрылся в районе 73,7 также во многом благодаря подросшей нефти. Сегодня ждем решения властей по вопросу смягчения режима самоизоляции. Судя по последней динамики заболеваемости, есть сильные сомнения, что самоизоляция будет отменена с 12 мая. Следовательно, рубль по-прежнему будет получать поддержку от низкого спроса на валюту со стороны импортеров, которые пока с трудом сбывают свою продукцию.

Сильной поддержкой по паре доллар-рубль является район чуть ниже 73. Пока не видим поводов для его пробития. Дорогой рубль бюджету не выгоден, особенно в условиях сильнейшего падения нефтегазовых доходов, поэтому ЦБ вряд ли допустит его пробития.

Так что для пары доллар-рубль коридор 72,7-75,5 по-прежнему остается актуальным.