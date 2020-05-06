Для рубля сложился умеренно негативный внешний фон
Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно негативный внешний фон.
Так, основным фактором для продаж в российской валюте может послужить динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 31 доллара за баррель.
При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не даст дополнительных идей для движения рубля. Однако, учитывая умеренную реакцию национальной валюты на уверенный подъем цен на нефть в начале недели, сегодня рубль попытается проигнорировать негатив с рынка энергоносителей и в начале дня перейти в консолидацию, в результате чего пара доллар/рубль закрепится в диапазоне 73 – 73,5 рубля. В дальнейшем американская валюта возобновит снижение и отступит под нижнюю границу данного диапазона на сохранении спроса на рисковые активы. Однако, ближе к вечеру давление на рубль может усилиться. Негативное влияние на национальную валюту могут оказать отступление ближайшего фьючерса на нефть марки Brent к нижней границе диапазона 30 – 32 доллара за баррель на фоне данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США, а также публикация отчета ADP о занятости в Штатах, который может негативно сказаться на спросе на рисковые активы. Это приведет к попыткам доллара отыграть часть потерь, понесенных в первой половине дня.
Напомним, что днем ранее основные мировые валюты ослабли по отношению к рублю. Так, к окончанию торгов доллар и евро потеряли 0,4%, закончив день ниже 73,4 и 79,5 рубля соответственно.
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