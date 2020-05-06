Нефть возвращает оптимизм на рынок
Вчера коррекция сменилась подъемом. Лидерами роста стали акции ТГК-2 (+10,49%), что связано со снижением накануне. В аутсайдерах были бумаги FXGD RTF (-1,82%), что объясняется падением китайского рынка. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,75-74,25.
Нефть возвращает оптимизм на рынок. Фондовые рынки, напуганные в понедельник новостью, которую игроки интерпретировали как подготовку США к новому раунду торговой войны с Китаем, восстановились на фоне роста цены на нефть до максимума за месяц. Поводом стало ожидание усиление спроса на нефть и сокращение поставок. Статистика показывает, что увеличение запасов нефти в США, и в частности в Кушинге, замедлилось. Прогнозируется, что прирост запасов составил 1 млн баррелей. Однако Минэнерго пока сохраняет консервативный прогноз, согласно которому дисбаланс нефти сохранится и в июне. Возможно, профицит составит 15 млн баррелей. Мы полагаем, что реакция рынка может быть бурной, но краткосрочной.
Бизнес ждет снятия карантина. Могут появиться новости на тему восстановления экономики. Не исключено, что решение о постепенной отмене мер самоизоляции будет отложено на вторую половину мая в связи с высокой заболеваемостью, однако в ряде регионов с низким уровнем заболеваемости COVID-19 возможно смягчение режима. При этом темпы восстановления экономики в значительной степени зависят и от динамики пандемии в мире, поскольку границы пока остаются закрытыми, а спрос на товары и услуги снизился на 15-90%.
Ожидаем разнонаправленную динамику. В фокусе данные по запасам нефти в США и розничной торговле в еврозоне. Из корпоративных событий стоит отметить закрытие реестра акционеров НОВАТЭКА на получение дивиденда, который составит 18,10 руб. на акцию. Ориентиры по паре USD/RUB: диапазон 73,50-74,50, прогноз по индексу Мосбиржи: 2600-2650 пунктов.
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