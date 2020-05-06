По итогам торгов 5 мая индекс МосБиржи вырос на 1,1% — до 2653,51 п., а РТС на 3,07% — до 1133,16 п.

Праздничные дни выдались весьма тревожными, но к середине недели российский рынок подходит с изрядной долей уверенности. Ещё в конце прошлой торговой пятидневки в США усилились голоса по поводу того, что необходимо наказать Китай — за изобретение COVID-19, или за предоставление искажённой информации, или за всё сразу. Естественно, что Д. Трамп заговорил о тарифах, а в Конгрессе о том, что нужно простить американский долг Пекину. Подобные заявления ещё в XIX веке могли бы стать casus belli, но от подобного сценария мир хранит ядерное оружие. Вряд ли дело зайдёт столь далеко, но в предвыборной борьбе за кресло в Овальном кабинете Белого дома все средства хороши. Впрочем, вновь звучат и обвинения в адрес России, которая не перестаёт вмешиваться в американские выборы. Все эти истории будут иметь потенциал влияния на глобальный рынок, но в моменте более важными становятся новости о том, как страны постепенно перезапускают свои экономики. В Европе даже допустили то, что уже в середине лета может возобновить работу туристический сектор. На этом фоне резко дорожала нефть, которая и стала главным фактором оптимизма на тонком рынке. Объём торгов на Московской Биржи составил 50,831 млрд рублей. В лидеры выбились бумаги «Роснефти» (+347%), «Юнипро» (+3,32%), «ОГК-2» (+3,18%), «НОВАТЭК» (+2,89%), «ЛУКОЙЛ» (+2,61%), «Газпром» (+2,32%). Как всегда во время периодов оптимизма на рынках страдают бумаги золотодобывающих компаний. По этому случаю акции «Полюс» просели на 1,59%. Также в минусе оказались бумаги розничных сетей на фоне ожиданий падения доходов населения. «Магнит» потерял 1,54% своей капитализации, а X5 Retail Group 1,02%. В остальном рынок вернулся к значениям конца прошлой недели, отыграв потери понедельника.

Рубль, естественно, также бурно реагировал на нефть. В моменте он укреплялся до 73,55 за доллар и 79,77 за евро. Кстати, более слабый евро объясняется решением Верховного суда Германии, который постановил о том, что Бундесбанк должен остановить покупку государственных бондов, если ЕЦБ не может доказать необходимость данного шага. Более сильный доллар сформировался за счёт данных по сфере услуг США, которая оказалась не в столь глубоком упадке в апреле, как прогнозировалось. Впрочем, усиление американца также можно объяснить страхами по поводу очередного обострения между США и Китаем. С другой стороны, разговоры о прощении американского долга должны спровоцировать пересмотр кредитных рейтингов США. Однако это всё дела будущего.

Американский рынок второй день подряд завершает в плюсе, но сомнений остаётся крайне много. В течение дня DJIA и S&P 500 уходили в минус на 1%. Как и в Европе, некоторые американские штаты начинают постепенно смягчать режим социального дистанцирования, разрешая открытие отдельных бизнесов. Свою роль в поддержке оптимизма сыграла нефть. Контракт WTI подорожал более чем на 20%, позволив таким бумагам, как Chevron Corp. (+1,62%), завершить день в плюсе. Журнал WSJ сообщает, что исследователи университетов Нью-Йорка и Мериленда начали испытание на людях вакцин от Pfizer и BioNTech. Статистика по экономики оказалась противоречивой. Индекс ISM в сфере услуг упал до 41,8 п. в апреле с мартовских 52,5 п., но оказался лучше ожиданий экономистов. Альтернативный индикатор от Markit показал падение индекса деловой активности в сфере услуг США до 26,7 п. с мартовских 39,8 п., а сводного индикатора до 27,0 п. с 40,7 п. Отдельные корпоративные новости также заслуживают внимания. Starbucks Corp. (+1,4%) планирует открыть до 85% своих кофеин в США до конца текущей недели. После завершения торгов Disney отчитался о падении прибыли на 90% из-за закрытия своих тематических парков. Electronic Arts оправдала ожидания рынка, но пока неясно, как пройдёт текущий квартал, хотя самоизорирование явно располагало потребителей к покупке электронных игр. Производитель растительного мяса Beyond Meat впервые отчитался о прибыльном квартале. По итогам торгов DJIA поднялся на 0,56% до 23883,09 п., а S&P 500 вырос на 0,9% до 2868,44 п.

Биржи в Японии не работали по случаю Дня Конституции. В остальном регионе настроения были далеко не оптимистичными. Китайские инвесторы вернулись после майских праздников и пока предпочитают осторожные продажи. В какой-то степени можно говорить о том, что осторожность проявляется на фоне ожиданий ответных заявлений Пекина по поводу претензий президента Д. Трампа и предложений из Конгресса. Также можно говорить о реакции на заявления вице-председателя ФРС Р. Клорида по поводу того, что экономическая статистика может ещё больше ухудшиться перед тем, как начнёт улучшаться. В плане индикаторов также все довольно сдержанно. Иена продолжила укрепление как против евро, так и доллара. К 8:40 мск Hang Seng — 24105,24 п. (+0,99%), Shanghai Composite — 2862,60 п. (+0,09%).

Накануне американская WTI показала рост более чем на 20%, а Brent почти на 14%, на признаках смягчения карантинных мер в Европе и США. В Европе даже допускают запуск туристического сезона с середины текущего года. В Marathon Petroleum утверждают, что дно спроса на бензин в США было достигнуто ещё 6 апреля. После этого потребление бензина начало постепенно восстанавливаться. Отчёты по запасам частично подтверждают данное заявление. Согласно цифрам API, на неделе до 1 мая коммерческие запасы нефти в США выросли на 8,4 млн бар., запасы бензина снизились на 2,2 млн бар., а дистиллятов увеличились на 6,1 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут роста запасов нефти на 7,1 млн бар., снижение запасов бензина на 0,4 млн бар. и рост дистиллятов на 3,5 млн бар. Пока можно говорит, что нефть восстановилась до уровней, которые оправданы надеждами на эффективность мер ограничений добычи, но спросу ещё нужно доказать динамику своего восстановления. В золоте сохраняется режим широкой консолидации, но пока это не пугает долгосрочных инвесторов. Резервы SPDR Gold Trust составляли 1076,39 тонн во вторник вечером. К 9:00 мск Brent — $30,72 (-0,81%), WTI — $24,4 (-0,65%), Золото — $1713,9 (+0,19%), Медь — $5172,06 (+0,58%), Никель — $12045 (+0,36%).

Индекс доллара повышался на 0,09% до 99,80 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 0,66% по сравнению с 0,64% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,084 (-0,04%), GBP-USD — $1,243 (-0,06%), USD-JPY – 106,33 (-0,19%).

Внешний фон перед стартом торгов в России настороженный. Нефть снимает перекупленность после нескольких дней роста и бурного повышения накануне. Азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. В Китае ждут ответной реакции Пекина на претензии США по COVID-19. Вполне вероятно, что российский рынок также выберет осторожность и будет консолидироваться на достигнутых уровнях.



