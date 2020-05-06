Индексы Мосбиржи и РТС во вторник выросли, но после просадки предыдущих двух дней оставались ниже апрельских максимумов (2713 пунктов и 1170 пунктов соответственно) и пиков прошлой недели, что указывает на неуверенность “быков” и риски формирования фигуры “двойная вершина” с перспективами развития падения. Ближайшие сопротивления для индикаторов расположены на уровнях 2715 и 1150 пунктов, а поддержки – на отметках 2600 и 1100 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2600-2720 пунктов.

Рубль на Мосбирже во вторник укрепился на 1,5-2% к доллару и евро, получив поддержку от скачка нефтяных цен наверх. Ближайшим сопротивлением для доллара выступает уровень 76 руб, а поддержкой – отметка 72,65 руб. Для евро аналогичными ориентирами являются уровни 83 руб и 79 руб. Российская валюта не оставляет попыток развить среднесрочный восходящий тренд.

Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, продолжат восходящее движение, по-прежнему получая поддержку от благоприятного внешнего фона. Стоит помнить, однако, что важные технические значения по активам РФ еще не были преодолены, предупреждая о рисках разворота вниз в ближайшие дни. Уже в среду поступят первые ежемесячные данные по рынку труда США, которые не сулят оптимистичных новостей. Новая вспышка конфликта между Штатами и Китаем также является угрозой для рискованных активов.