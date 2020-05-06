Настроения инвесторов на мировом рынке продолжает определять ситуация с коронавирусом, где наметились некоторые успешные шаги в поиске эффективного лечения. Европейские страны постепенно снимают ограничения, что благоприятно сказывается на улучшении экономических условий, а президент США Д. Трамп продолжает настаивать на скором завершении карантина несмотря на возможное увеличение числа жертв эпидемии. Между тем, как заявил представитель ФРС Р. Кларида восстановление американской экономики во втором полугодии будет продолжительным и потребуется еще больше государственных стимулов. На этом фоне вчера американские индексы в последние часы торговой сессии снижались, но смогли по итогам дня показать рост: S&P 500 (+0,9%), Dow Jones (+0,6%), Nasdaq (+1,1%). В целом, поддержку рисковым активам оказал и рост цен на нефть. Котировки Brent впервые с середины апреля смоли вернуться на уровень выше 30 долл. барр.

Сегодня в начале торгов участники рынков опасались возможной негативной реакции Китая на обвинения со стороны США в пандемии коронавируса. После продолжительных выходных китайский индекс ShanghaiComposite открылся снижением, но затем смог отыграть потери. Очередное обострение отношений между странами на фоне кризиса в мировой экономике способно добавить волатильности. В целом ситуация на мировых фондовых площадках на утро среды скорее смешанная. Определять сантимент продолжит макроэкономическая статистика. Сегодня выйдут данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP, а в конце недели уровень безработицы, которая согласно консенсусу Bloomberg может составить 16%. На динамику европейских индексов негативно влияет противостояние ЕЦБ и Бундесбанка в связи с программой количественного смягчения. Цены на нефть скорректировались, но смогут удержаться выше 30 долл. барр по Brent.

По нашему мнению, сегодня индекс МосБиржи продолжит торговаться в середине диапазона 2600-2700 пунктов. Определяющим фактором вновь станет динамика нефтяных котировок, во второй половине не исключаем негативного влияния со стороны внешних фондовых площадок.



