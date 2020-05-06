Стоимость риска составила 2,9%. Сбербанк (SBER RX – ПОКУПАТЬ) 30 апреля опубликовал финансовые результаты за 1 кв. 2020 г. по МСФО и провел телеконференцию. Чистая прибыль оказалась ниже нашего и рыночного прогнозов примерно на 20%, что связано с несколько более высокой, чем ожидалось, стоимостью риска (2,9% против нашей оценки 2,7% и консенсус-прогноза 2,8%), а также резервированием по прочим активам (в том числе по забалансовым было начислено 24,5 млрд руб. резервов). В то же время основной доход был близок к ожиданиям и показал неплохую динамику: ЧПД год к году увеличился на 10%, чистые комиссии – на 23%. По словам менеджмента, маржа оказалась даже несколько лучше, чем предполагалось (и почти не изменилась квартал к кварталу), и нельзя исключать, что банк достигнет своей изначальной цели по этому показателю в текущем году. Также руководство подчеркнуло, что чувствительность ЧПД к сдвигу процентных ставок по сравнению с 2015 г. уменьшилась вдвое, а снижение ставки взносов в АСВ может сэкономить банку около 30 млрд руб. в годовом выражении (порядка 2% от ЧПД). Рост расходов год к году составил 12% (мы ждали 10%), но руководство подчеркнуло важность ускоренного ввода IT-проектов и анонсировало масштабный план оптимизации расходов, целью которого среди прочего будет удержание соотношения Расходы/Доходы на уровне прошлого года или чуть ниже. Рентабельность капитала опустилась до 10,6% с 19,4% в 4 кв.

За первый месяц карантина доля реструктурированных кредитов составила 0,7–0,8% от портфеля. Темпы роста кредитования оказались примерно на 1 п.п. выше, чем мы ожидали (корпоративный портфель в номинальном выражении прибавил 8,1% за квартал, розничный – 3,7%, но с поправкой на переоценку динамика корпоративных кредитов должна быть близка к нулевой). Корпоративные депозиты за квартал подскочили на 13,9%, розничные выросли на 3,2%, но с поправкой на переоценку: плюс 3% и минус 1,3% соответственно. Доля кредитов 3-й стадии плюс POCI в 1 кв. сократилась на 10 б.п. до 7,4%, коэффициент покрытия же вырос на 9 п.п. с начала года до 98%. Ухудшение макропрогнозов в соответствии с МСФО 9 привело к росту макропоправок, эффект для резервирования составил 44,3 млрд руб. На отрасли, требующие особого внимания согласно определению правительства (авиаперевозки, культура, спорт и т. п.), приходится 4,7% валового кредитного портфеля банка, но дополнительно банк выделяет нефтегазовую отрасль, офисную и торговую недвижимость, а также водный и ж/д транспорт. Сбербанк указал, что по состоянию на 28 апреля было реструктурировано корпоративных кредитов на 69 млрд руб. по собственной программе банка, еще на 36,8 млрд руб. – в соответствии с законом о кредитных каникулах (совокупно это 0,7% корпоративного портфеля), льготных кредитов было выдано примерно на 6 млрд руб. По физлицам объем одобренной реструктуризации к 26 апреля составлял 64 млрд руб. (0,8% розничного портфеля), из них 19 млрд руб. приходятся на потребкредиты, 42 млрд руб. – на ипотеку, около 2 млрд руб. – на кредитные карты.

Достаточность капитала осталась выше 13%. Достаточность группового капитала первого уровня снизилась всего на 10 б.п. за квартал до 13,3%, общий показатель вырос на 20 б.п. до 13,8%. Сбербанк ощутимо (на 3,6 п.п.) снизил плотность активов за счет завершения внедрения новых моделей для ипотеки и потребкредитования, а также новых критериев для специализированного кредитования (суммарно это сэкономило приблизительно 1,4 трлн руб. взвешенных по риску активов). До конца года экономия по взвешенным активам может составить еще около 2 трлн руб. за счет «Базеля 3,5» и (в меньшей степени) отмены макронадбавки для ипотеки – это должно компенсировать ухудшение рейтингов активов из-за эпидемии. При этом чувствительность достаточности капитала к росту взвешенных активов на 100 млрд руб. составляет 4 б.п., к росту валютного курса на 10 руб. относительно доллара – 31 б.п., к изменению ставки на 100 б.п. – 24 б.п. Руководство взяло на пересмотр все прогнозы по ключевым показателям на текущий год, но указало, что стоимость риска во 2 кв. может быть еще выше, чем в 1 кв. (будет зависеть от периода локдауна). 19 мая состоится заседание наблюдательного совета, на котором будет еще раз обсуждаться вопрос ГОСА и дивидендов, и, насколько мы понимаем, не исключено еще одно изменение даты ГОСА (пока назначено на 26 июня с датой закрытия реестра по дивидендам 16 июля). До сегодняшнего дня наблюдательный совет не менял рекомендацию по выплате 50% прибыли за 2019 г. в виде дивидендов, но, возможно, на ближайшем заседании будут рассматриваться разные варианты, и нельзя исключать в том числе переноса даты выплаты на еще более поздний срок.