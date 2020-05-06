Квартальные результаты Amazon значительно превзошли ожидания по выручке благодаря высокому спросу на онлайн-покупки. Несмотря на то, что чистая прибыль оказалась хуже прогноза и CEO компании Джефф Безос предупредил о планируемом повышении затрат в следующем квартале, мы считаем отчет компании сильным. Дополнительные затраты, вызванные пандемией, являются временными, в то время как долгосрочные перспективы бизнеса уверенно улучшаются.

Выручка компании составила $75,45 млрд (+26,4 % г/г), что значительно превысило консенсус, закладывавший этот результат на уровне $73,69 млрд. Наибольшее увеличение выручки было зафиксировано в Северной Америке. Для многих домохозяйств маркетплейс Amazon стал единственным способом приобрести продукты питания и другие товары. Высокий спрос привел к повышению затрат на его обслуживание: компания нанимала десятки тысяч курьеров, труд которых оплачивался по более высоким ставкам, чем раньше. Эти и другие сопутствующие издержки привели к существенному снижению операционной маржинальности. Операционная прибыль основного бизнеса в Северной Америке (без учета Amazon Web Services, AWS) упала на 43%, до $1,3 млрд.

Джефф Безос предупредил инвесторов, что в следующем квартале компания планирует потратить примерно на $4 млрд больше в связи с негативным влиянием коронавируса на некоторые бизнес-процессы. Amazon прогнозирует операционную прибыль по итогам второго квартала в диапазоне от –$1,5 млрд до $1,5 млрд. В аналогичном периоде прошлого года прибыль компании составила $3,1 млрд. Выручка ожидается в диапазоне $77–81 млрд. Если период самоизоляции продлится дольше, чем ожидается, то выручка может с легкостью превысить верхнюю границу диапазона.

Облачные сервисы Amazon тоже ощутили рост спроса в первом квартале на фоне увеличения потребности онлайн-компаний в инфраструктурных и иных услугах. Результаты сегмента AWS оказались еще более выдающимися, чем результаты маркетплейса. Выручка составила $10219 млн, увеличившись на 33% г/г. Важно отметить, что операционная маржинальность этого сегмента выросла с 28,9% до 30,1%. Квартальная операционная прибыль составила $3075 млн, что обеспечило 77% совокупной операционной прибыли. Никогда в истории компании на это направление бизнеса не приходилась столь высокая доля выручки. Amazon — отличный пример успешной диверсификации. Часть бизнеса компании обеспечивает рост выручки, часть позволяет формировать операционную прибыль.

Можно с уверенность сказать, что курс на осуществление доставки в день покупки, взятый компанией в прошлом году, полностью оправдал себя. Мы позитивно оцениваем перспективы экосистемы Amazon. Подписка Amazon Prime, предлагающая бесплатную доставку и развлекательные сервисы, стала как никогда актуальной в период самоизоляции. Мы ожидаем, что значительная часть новых пользователей оценит ее удобство и сохранит подписку после окончания эпидемии. Наша целевая цена по акции Amazon — $2700.