В секторе недвижимости сложилась беспрецедентная ситуация – все основные операции и продажи остановлены. По итогам апреля сектор может показать снижение объемов на 70% г/г, поскольку офисы продаж закрыты, а стройки в Москве заморожены. В прошлом году на Москву и Подмосковье пришлось 17% совокупных объемов ввода жилья и 30–90% в структуре продаж девелоперов. Введение карантинных мер оказало давление на субподрядчиков и может задержать возобновление работ на срок до 2–3 месяцев. Согласно нашему базовому сценарию, объем продаж в апреле-мае упадет на 75%, летом – на 50%, до конца 2020 г. – на 25%, что предполагает сокращение выручки в 2020 г. на 30%, в то время как у компаний есть средства для оплаты текущих расходов на протяжении 5–9 месяцев. Программа ипотечного кредитования предлагает рекордно низкую ставку 6,5% и распространяется на широкий круг клиентов (лимит – 8 млн руб. для Москвы и Санкт-Петербурга, минимальный первоначальный взнос – 20%).

Мы обновили наши прогнозы, понизив прогнозные цены акций Группы ЛСР на горизонте 12 месяцев на 24%, до 800 руб. (ETR 43%; Покупать) и на 33%, до 2,20 долл. (53%; Покупать), чтобы отразить снижение на 15%показателя EPS в 2020-2024 г., а также ослабление рубля на 18%. Мы отдаем предпочтение этому эмитенту в секторе при коэффициенте P/NAV на уровне 0,3x и дивидендной доходности 5%, а также в свете ожидаемого выкупа до 20% акций, находящихся в свободном обращении. Прогнозная цена акций Группы ПИК на горизонте 12 месяцев не изменилась, оставшись на уровне 500 руб. (ETR 34%; Покупать). 12-месячная прогнозная цена акций Группы Эталон, находившаяся на пересмотре, установлена на уровне 1,10 долл., что на 45% ниже прежней цены (ETR 18%; Держать).