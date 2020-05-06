Как сообщает Коммерсант, правительство рассматривает возможность сокращения срока действия моратория на начисление пени за неплатежи за коммунальные услуги. Ранее правительство освободило потребителей от пени до конца года, однако согласно новой редакции постановления, мораторий будет действовать до конца месяца, следующего за месяцем, в котором были отменены меры социального дистанцирования в конкретном регионе. По информации газеты, изменения должны быть приняты к середине мая.

Наш комментарий: это важнейший шаг в предотвращении разрушительной для электроэнергетического сектора волны неплатежей, которая, по нашей оценке, в масштабах отрасли может привести к кассовому разрыву и потребности в заемных средствах на сумму более 1 трлн руб. при сохранении моратория на пени до конца года. Если российские регионы начнут отменять меры социального дистанцирования с середины мая, накопленная задолженность по платежам может быть по большей части ликвидирована к концу 2к20, что значительно ограничит негативное воздействие на денежные потоки и потребности в оборотном капитале анализируемых нами компаний. Этот сценарий не обеспечит окончательное решение проблемы неплатежей, поскольку малый и средний бизнес оказался под сильным экономическим давлением и должен сначала восстановить свою платежеспособность, однако отрасль в целом избавится от задолженности регулируемых потребителей (населения, бюджетных организаций и т. д.), на которую, по нашим расчетам, могло бы приходиться три четверти общего объема неплатежей.



