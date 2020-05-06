Детский мир опубликовал неплохие финансовые результаты за 1к20, которые, впрочем, не отражают текущее ухудшение операционной конъюнктуры. Рентабельность EBITDA равнялась 6,2%, что практически соответствует уровню 1к19, при этом некоторое повышение валовой рентабельности было нейтрализовано увеличением коммерческих, общих и административных расходов. EBITDA и чистая прибыль (с корректировкой на убытки по курсовым разницам) совпали с нашими и консенсус-прогнозами. Чистый оборотный капитал увеличился почти вдвое против уровня предыдущего квартала, что обусловлено увеличением запасов в результате дополнительной закупки товаров на сумму 5 млрд руб. для снижения валютных рисков. Как следствие, значение коэффициента чистый долг / EBITDA к концу марта поднялось до 1,6х. В апреле выручка упала на 33% г/г (на прошлой неделе снижение составило 19% г/г), при этом выручка интернет-магазина выросла в 3,5 раза в годовом сопоставлении, ее доля в общей выручке достигла 41%. Учитывая снижение располагаемых доходов населения и посещаемости торговых центров по санитарно-эпидемиологическим причинам, мы предполагаем сокращение выручки на 30% г/г во 2к20 и 10% г/г во 2п20.

Как следствие, мы корректируем на 10–20% наши оценки выручки и EBITDA на 2020–2024 гг., а также снижаем нашу прогнозную цену на 12 месяцев на 20%, до 100 руб. за одну акцию. Исходя из текущих котировок, новая прогнозная цена подразумевает ожидаемую полную доходность 10%, в связи с чем мы снимаем акции Детского мира с пересмотра и присваиваем им рекомендацию Держать.

На наш взгляд, в ближайшей перспективе сложная операционная конъюнктура сохранится, а восстановление фундаментальных показателей начнется с 2021 г. Компания придерживается долгосрочного плана, предусматривающего чистый прирост сети не менее чем на 300 магазинов, но переносит на более поздний срок выплату дивидендов, а также намерена пересмотреть цели на ближайший период (рост сопоставимых продаж, оптимизация коммерческих, общих и административных расходов, скорректированная рентабельность EBITDA на уровне не мене 10%), когда будут отменены карантинные ограничения. Ввиду неопределенности относительно сроков выплаты дивидендов за 2020 г. мы не включаем их в нашу модель компании на данном этапе.