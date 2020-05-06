Сбербанк в минувшую пятницу, 30 апреля, представил финансовые результаты за 1К20 по МСФО. Чистая прибыль опустилась на 47% г/г и оказалась на 16-21% ниже соответственно нашей оценки и консенсус-прогноза рынка.

Если динамика выручки и операционных расходов соответствовала уровням, которые можно было бы ожидать при нормальной конъюнктуре рынка, увеличение отчислений в резервы отражает ухудшение макроэкономических перспектив и ожидаемое ухудшение качества кредитов. Наше первое впечатление от отчетности оказалось НЕГАТИВНЫМ. 30 апреля акции выросли в цене на 0,7%, тогда как индекс Московской биржи опустился на 0,5%. Инвесторы могут игнорировать результаты 1К20 и потенциально слабые показатели за 2К20 и, возможно, переоценивать темпы восстановления в дальнейшем. Сейчас Сбербанк торгуется по коэффициенту P/BV 2020П на уровне 0,9x, что предусматривает дисконт в 22% к среднему мультипликатору за последние 10 лет, отражая попытки рынка предугадать масштаб роста резервов. Этот уровень все еще гораздо выше дна 2015г., когда этот показатель равнялся 0,5x. Коэффициент “цена/операционная прибыль до отчислений в резервы” на уровне 3,4x близок к уровню середины цикла 3,8x, также сильно превышая нижнюю границу долгосрочного торгового диапазона. Это может указывать на то, что рынок учитывает сценарий V- образного восстановления бизнес-активности, на наш взгляд.

В то же время, мы продолжаем считать Сбербанк относительно устойчивой инвестицией в текущем кризисе в сравнении с ВТБ, учитывая запас капитала и преимущество по чистой процентной марже (ЧПМ), что обеспечивает большие возможности по абсорбции кредитных убытков.