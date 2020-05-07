По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись преимущественно на отрицательной территории. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,7%, закрывшись на отметке 2848,42 пункта; промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,91%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,52%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на три базисных пункта, до 0,7%. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на семь базисных пунктов, до −0,51%.

Поводом для минорных настроений послужила статистика по рынку труда. Согласно данным аналитической компании ADP, число рабочих мест в частном секторе США в апреле упало на 20,2 миллиона, опустившись до уровня 2011 года. Кроме того, инвесторы негативно отреагировали на заявление губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, считающего, что решение ряда штатов возобновить экономическую деятельность преждевременно и может стать серьезной ошибкой. После впечатляющего ралли в марте-апреле, которое было обусловлено беспрецедентными вливаниями денежной ликвидности в рынки ведущими мировыми центробанками, в мае основными рисками для рынков акций могут стать слишком медленная перезагрузка глобальной экономики и назревающие торговые и политические претензии к Китаю со стороны США.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 6,64% и закрылись на отметке $29,86. После бурного роста в последние пять торговых сессий, который по большей части обязан ликвидации коротких позиций, в среду можно было наблюдать закономерную фиксацию прибыли. При этом глобально ситуация на нефтяном рынке не претерпела серьезных изменений. Запасы продолжают расти, и экономики разных стран на полную мощь заработают еще не скоро. Однако ситуация с недавним феерическим падением цены нефтяных фьючерсных контрактов уже вряд ли повторится, а основными поддержками Brent будут выступать уровни $28 и $25.

В среду индекс Мосбиржи снизился на 0,81%, закрывшись на отметке 2632,1 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2600 и 2550 пунктов, сопротивления — 2668—2700 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 108500 и 106000 пунктов, сопротивления — 114700 и 116400 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 74,58, потеряв 1,17% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 74 и 73,45, сопротивления — 75 и 75,20.