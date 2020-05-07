Российский рынок акций в среду попробовал продолжить волну роста, однако возобновление снижения цен на нефть не позволило развить это движение. Также умеренное давление на наш рынок оказало и снижение многих ключевых западных индексов акций в Европе и США.

В итоге российский рынок закрылся около дневных минимумов, показав одну из худших динамик среди развивающихся площадок. В частности, MSCI EM в конце российской сессии торговался у умеренном плюсе. Объемы торгов относительно вторника незначительно выросли и составили 67 млрд руб. по акциям индекса МосБиржи. То есть тотального спада интереса инвесторов пока не наблюдается. Такие обороты для недели между майскими праздниками выглядят достойно.

Импульс роста цен на нефть к текущему моменту завершился. После достижения отметки в $32 по ближайшему контракту Brent, началась коррекция. Сегодня нефтяные фьючерсу уже торгуются ниже $30. Предпосылок к резкому росту их стоимости пока нет.

При этом на более длинной дистанции сохраняю умеренно положительные ожидания по Brent. В базовом сценарии ожидаю возврата котировок к $40 и выше в конце года. Уже сейчас мы видим активное снижение добычи в странах, не входящих в ОПЕК+. А в июне возможен переход рынка нефти из состояния избыточного перепроизводства к балансу, который позволит остановить заполнение оставшихся свободных хранилищ в мире. Затем вместе с поступательным выходом стран из карантинов и ростом спроса объем накопленных запасов постепенно будет опускаться к докризисным значениям.

Вчерашняя статистика от Управления энергетической информации Минэнерго США уже указывает на замедление темпов роста запасов сырой нефти в стране. За неделю они выросли лишь на 4,6 млн баррелей, тогда как в предыдущие пять недель средний прирост составлял 14,4 млн. Кроме того, добыча в США за неделю упала еще на 200 тыс. б/с. И эта тенденция только будет продолжаться, учитывая обвал буровой активности в стране.

На фоне локального отката цен на нефть хуже рынка начали выглядеть акции нефтяных компаний. В среду в лидерах снижения были Сургутнефтегаз-ао (-3%), Лукойл (-2,4%), Татнефть-ао (-1,8%), Роснефть (-1,7%). Как и весь российский рынок в целом бумаги нефтяников в ближайшие дни могут находиться в фазе боковика. Нет ожиданий ни резкого обвала, ни существенного ускорения.

По индексу МосБиржи сохраняется актуальным боковой коридор с верхней границей на 2700–2710 п. Эти уровни отделяют от ускорения к 2800 п., однако предпосылок к этому движению пока еще не появилось. Снизу поддержки расположены лишь около 2470–2500 п., и без резкого ухудшения внешнего фона они на этой неделе вряд ли будут протестированы.

В целом текущая оценка многих российских бумаг сегодня выглядит относительно справедливой, а в цены пока в любом случае стоит закладывать разного рода риски, связанные с пандемией. Поиск краткосрочных идей на нашем рынке сейчас весьма затруднителен. Фокус внимания можно сосредоточить на портфельном подходе, когда соблюдается баланс как внутренних дивидендных историй, так и экспортеров (преимущественно не нефтяных).

На мой взгляд, даже при умеренном восстановлении цен на нефть, валютный фактор не должен оказывать сильного давления на рынок. То есть чрезмерного укрепления рубля не ожидаю. Потенциал для снижения USD/RUB выглядит ограниченным. Ближайшая сильная область поддержки расположена около 72,6–73. В среднесрочной перспективе сразу несколько факторов могут играть против рубля: восстановление спроса на импорт по мере снятия ограничительных мер, возможное снижение объемов продажи валюты со стороны ЦБ РФ из-за роста нефти Urals. Плюс объем экспортной выручки может снизиться из-за падения добычи и экспорта нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Сегодня среди ожидаемых корпоративных событий можно выделить публикацию отчета об оборотах Московской биржи в апреле. Финансовую отчетность по МСФО за I квартал опубликует Юнипро, по РСБУ — Ленэнерго. Также сегодня последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов в ЛСР (30 руб. на акцию).

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия в среду немного снизились. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,20%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце мая растут на 0,5% и находятся около $29,9.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти совсем рядом с уровнем закрытия среды.