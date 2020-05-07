Российский рынок акций вчера не сумел удержаться в положительной зоне и на фоне снижения нефти и западных площадок потерял по итогам дня около 0,8%. Возглавил снижение нефтяной сектор, что вполне логично учитывая не только удешевление нефти, но и крайние низкие ее цены сейчас. Удивление вызывают лишь попытки роста «нефтянки» в условиях неизбежного сокращения прибылей компаний сектора в разы.

Однако особого желания продавать пока не видно, о чем свидетельствует довольно многие выросшие менее ликвидные акции и примкнувшие к ним Мосбиржа, «Яндекс» и «Полюс». Инвесторы продолжают искать новые идеи.

Сегодня с утра ситуация немного улучшается. Так, американские фьючерсы прибавляют 0,5-0,6%, нефть стоит чуть дешевле 30 долларов за баррель. Поэтому ждем открытия российского рынка акций небольшим ростом.

В дальнейшем день пройдет спокойно, пока поводов для сильного движения не видно.

Лучше рынка обещает быть «Норильский Никель» на фоне повышения мировых цен на его основную продукцию – никель, палладий и платину. Может продолжиться и слабый рост в бумагах золотодобытчиков, прежде всего в «Полюсе».

Не видно перспектив дальнейшего роста нефти. Вчера вышла позитивная статистика от Минэнерго США, но рынок на нее не отреагировал даже кратковременным ростом. Это дает намеки на то, что потенциал нефтяных «быков» иссякает.

Если котировки нефти и дальше пойдут вниз к уровню поддержки 27 долларов за баррель, то под давлением окажутся бумаги нефтегаза, которые потащат за собой вниз и Индекс Мосбиржи.

В довольно широком коридоре 72,7-75,5 остается пара доллар рубль. Вчера, несмотря на высокие для последних недель цены на нефть, рубль сдал позиции, завершив день в районе отметки 74,6 руб за доллар. Это произошло во многом потому, что Банк России в рамках своих правил снизил объем валютных интервенций из-за подорожавшей нефти.

Сегодня ждем открытия валютных торгов в районе вчерашнего закрытия.